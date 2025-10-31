Saylor signe un T3 record : 2,8 Md$ de profits, le pari bitcoin paye

Le pari de Michael Saylor a livré un trimestre historique. L’ex-MicroStrategy, devenue Strategy (MSTR), affiche au T3 2025 un bénéfice net de 2,8 Md$, un résultat opérationnel de 3,9 Md$ et un BPA dilué de 8,42 $. L’effet bilan du trésor en bitcoin explique l’essentiel de la performance, maintenant que la comptabilisation en fair value reflète mieux les variations de prix.

Des chiffres qui claquent, et un trésor massif

Les indicateurs sont en forte hausse par rapport à l’an dernier pour Strategy, avec un bénéfice net à 2,8 Md$ et un BPA de 8,42 $. Le résultat opérationnel grimpe à 3,9 Md$. Ces niveaux confirment la bascule d’un modèle tiré par l’exposition au bitcoin, plus que par l’activité logicielle historique.

Au 26 octobre, Strategy déclare 640 808 BTC pour un coût total de 47,44 Md$, soit 74 032 $/BTC en coût moyen. Le groupe affiche aussi 12,9 Md$ de gains YTD liés au bitcoin et un BTC Yield YTD de 26 %, des métriques internes mises en avant pour illustrer l’effet de levier du trésor. Ces données cadrent la sensibilité des comptes au prix du marché, qui reste le driver numéro un.

On doit cette accélération du résultat à la juste valeur appliquée au stock de BTC. En pratique, plus le prix monte au trimestre, plus l’impact comptable est visible, ce qui explique l’amplitude des variations d’un trimestre à l’autre.

Strategy announces Q3 2025 results & reaffirms 2025 guidance.

Q3 results: $3.9B Operating Income, $2.8B Net Income, $8.42 Diluted EPS

FY2025 guidance: $34B Operating Income, $20B BTC $ Gain https://t.co/lNR3FetIao — Michael Saylor (@saylor) October 30, 2025

Le moteur du trimestre, entre fair value et sensibilité marché

Depuis l’adoption du fair value, le résultat reflète mieux l’instantané de marché. Quand le bitcoin progresse, la ligne de résultat en bénéficie, inversement lorsque le prix consolide. Ce mécanisme n’altère pas la trésorerie d’exploitation mais accroît la sensibilité du résultat au cycle de marché.

Autrement dit, la volatilité trimestrielle provient d’abord de l’ampleur du mouvement du bitcoin et du périmètre d’exposition au bilan (plus que de l’activité logicielle. Pour les investisseurs, la clé consiste donc à suivre en temps réel le couple prix du bitcoin / exposition MSTR, avec un œil sur la structure de financement.

Le dossier reste sensible. D’un côté, la taille du trésor donne un effet multiplicateur quand le cycle s’améliore. De l’autre, la volatilité reste un risque assumé, puisque la baisse du bitcoin peut effacer une partie du gain comptable au trimestre suivant. La stratégie d’allocation, les éventuelles émissions de titres, la gestion du coût moyen et le timing des achats, restent donc des variables clefs pour la suite.

Michael Saylor says the criticism surrounding Strategy’s #Bitcoin investment thesis doesn’t bother him because “the only way you’re going to make 10-100x your money is if you pick the right thing and everyone else disagrees with you.” pic.twitter.com/Su4jpRSb78 — Trending Bitcoin (@BitcoinNews21M) October 30, 2025

Et maintenant, que guette le marché ?

À court terme, les regards se portent sur trois axes. Un, la trajectoire du bitcoin, toujours décisive pour la valorisation de Strategy.

Deux, les flux ETF américains, dont les séquences positives ou négatives influencent l’appétit institutionnel et, par ricochet, la prime accordée à MSTR.

Trois, la communication financière autour des achats additionnels et des leviers de financement, qui peut ajuster la perception du profil risque/rendement. Les publications de résultats de fin d’année fourniront une nouvelle photographie de ce couple exposition-marché.

Source : Michael Saylor

