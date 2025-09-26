Bitcoin piégé : Wall Street accumule, la Fed entretient le doute

La Fed a récemment réduit ses taux de 25 points de base. Une coupe modeste, présentée par Jerome Powell comme une mesure de précaution. Le président de la banque centrale insiste : pas question de se lancer dans une série agressive. Résultat : les marchés restent bloqués dans une zone grise. Les actions évoluent en ordre dispersé. Les cryptos, elles, se heurtent à des résistances.

Pendant ce temps, Wall Street achète

Les flux racontent une autre histoire. Mercredi, les ETF Bitcoin spot ont enregistré 241 millions $ d’entrées nettes. BlackRock a mené le bal avec 129 millions $ à lui seul. De quoi annuler une bonne partie des sorties observées en début de semaine.

C’est un signal stratégique. Les grandes firmes n’achètent pas dans l’euphorie. Elles accumulent quand le marché doute. Elles profitent des replis pour renforcer leurs positions. Historiquement, le quatrième trimestre a souvent été porteur pour Bitcoin. Wall Street semble parier sur un scénario similaire.

Ethereum, en revanche, ne suscite pas le même enthousiasme. Les produits dérivés liés à l’ETH ont connu trois jours consécutifs de retraits, dont 79 millions $ mercredi. Le support des 4 000 $ n’a été reconquis qu’en fin de journée. Contrairement au BTC, il attend encore de trouver son catalyseur institutionnel.

Des niveaux sous surveillance

Sur le très court terme, Bitcoin a retrouvé de l’élan après un passage sous les 109 000 $. Le rebond s’est confirmé avec le franchissement des moyennes mobiles clés (EMA 20/50/100/200), un signal technique positif.

Le prix a touché une résistance à 110 300 $, zone à surveiller pour valider une poursuite haussière. Tant que le support des 110 000 $ tient, la dynamique reste favorable, mais une cassure sous 109 500 $ rouvrirait le risque d’un retour vers les 109 000 $.

Ethereum quant à lui, se bat sur un fil. 4 000 $ est devenu un plancher psychologique. En effet, l’ETH a confirmé un retournement haussier après un creux vers 3 940 $. Le franchissement des principales moyennes mobiles (EMA 20/50/100/200) valide ce regain d’élan.

Le prix a atteint un sommet à 4 065 $ avant une consolidation légère. Tant que le support des 4 045 $ tient, la dynamique reste positive. En revanche, une cassure sous 3 990 $ fragiliserait ce scénario et ouvrirait la voie à un retour vers les 3 960 $.

Les traders savent que ces niveaux techniques attirent les ordres massifs. Les fonds et les algorithmes réagissent automatiquement. D’où la nervosité extrême chaque fois qu’un seuil est testé.

Le marché des incertitudes

Pour de nombreux analystes, nous sommes désormais dans un marché de « si » et de « peut-être ». Peut-être que les flux d’ETF vont se stabiliser. Et si les supports ne tiennent pas ? Peut-être que la Fed coupera encore ses taux d’ici la fin de l’année.

Cette accumulation de conditions entretient l’attentisme. Les investisseurs restent dans le marché, mais sans conviction. Le volume baisse, la volatilité s’installe dans des ranges étroits. C’est typiquement une phase de consolidation, mais qui peut basculer rapidement si un signal clair arrive, qu’il soit positif ou négatif.

Patience imposée

Le marché crypto est piégé entre deux forces. Wall Street accumule discrètement, renforçant ses positions sur le Bitcoin. Mais la Fed continue d’entretenir le doute, empêchant toute tendance nette.

Pour les traders particuliers, la stratégie la plus sage est probablement la patience. Il faudrait donc suivre les flux institutionnels, mais garder un œil sur les seuils techniques majeurs. La prochaine cassure donnera la direction. Jusque-là, mieux vaut éviter de se laisser piéger par les faux signaux.

