Strategy frappe fort : Michael Saylor ajoute 217 M$ de BTC à ses réserves

Strategy, déjà premier détenteur mondial de Bitcoin, a annoncé l’acquisition de 1 955 BTC supplémentaires entre le 2 et le 7 septembre. Montant de l’opération : 217,4 millions de dollars. Le prix unitaire moyen est évalué à 111 196 $, légèrement en dessous du pic de 113 000 $ atteint vendredi dernier. Après ce nouvel achat, la société cumule désormais 638 460 BTC, soit une réserve évaluée à environ 71,7 milliards $ au cours actuel. Jusqu’où va-t-on au juste ?

Une stratégie d’accumulation continue

Cette nouvelle offensive s’inscrit dans une dynamique d’achats soutenus. En effet, le total des achats de Bitcoin de Saylor sur le mois d’août s’élevait à 7 714 BTC. Une performance bien modeste en comparaison aux 31 466 BTC achetés en juillet ou 17 075 BTC de juin.

Même si le rythme semble ralentir, le message lui, reste limpide. Michael Saylor croit vraiment à son Bitcoin à 21 millions de dollars.

Le financement des achats

L’opération a été réalisée grâce aux produits issus des offres at-the-market (ATM) equity. Trois instruments ont notamment été utilizes cette fois-ci :

Le Series A Perpetual Strife Preferred Stock ( STRF );

); Le Series A Perpetual Strike Preferred Stock ( STRK );

); Les actions ordinaires MSTR de Strategy.

C’est donc cette mécanique qui permet à l’entreprise de lever régulièrement des capitaux pour alimenter sa stratégie d’accumulation. Une posture d’investissement unique puisque n’attend aucune condition de marché particulière pour procéder à ce type d’acquisition.

L’ombre de l’indice S&P 500

Cette annonce intervient alors que Strategy espérait une nouvelle reconnaissance : son intégration au S&P 500. Mais la société n’a finalement pas été retenue, malgré des résultats solides et un profil financier aligné avec les critères de l’indice.

Ironie du sort, c’est Robinhood qui a été choisi à la place, rejoignant Coinbase et Block comme troisième entreprise crypto-native de l’indice. Le résultat a été immédiat : +14 % pour l’action Robinhood actuellement sur les marchés.

De son côté, l’action MSTR a reculé d’environ 3 % dans les échanges post-sessions, effaçant les gains de la veille. Une déception relative, car l’inclusion aurait représenté un signal institutionnel fort pour la société et pour le marché du Bitcoin.

Analyse : une stratégie à double tranchant

Toujours plus loin, toujours plus haut dans sa posture de maximaliste, Strategy continue son accumulation inexorable de Bitcoin. Les chiffres sont tout simplement vertigineux : plus de 638 000 BTC, soit environ 3 % de l’offre totale en circulation.

Avec un prix moyen d’achat sous les 74 000 $, la société affiche encore une plus-value latente massive, même après les récentes corrections. Une aventure ultra rentable certes, mais pas sans risque non plus. En effet, la dépendance extrême au BTC rend l’entreprise vulnérable à toute correction majeure du marché.

Saylor double la mise

Pour l’instant, le pari est gagnant. En effet, Strategy s’impose comme le proxy optimal pour exposer son capital au Bitcoin sans devoir directement composer avec la volatilité de l’actif. Une alternative qui jusque-là n’a pas manqué sa cible étant donné la popularité des différents produits d’investissement proposés par l’entreprise.

D’ailleurs, cette nouvelle opération d’achat de BTC à plus de 110 000 $ montre la confiance de Michael Saylor dans le cycle haussier actuel. Pour lui, chaque repli reste une opportunité d’accumuler.

Si Strategy a manqué l’entrée dans le S&P 500, elle consolide en revanche son statut de plus grand “whale” institutionnel du Bitcoin. Une position qui pourrait peser davantage à mesure que les marchés se rapprochent des prochains catalyseurs macroéconomiques.

