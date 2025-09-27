Bitcoin : un écart inédit avec la masse monétaire mondiale relance les prévisions à 250 000 $

Dès septembre 2025, une macroéconomie attire l’attention des experts : la masse monétaire mondiale (M2) décolle par rapport au prix du Bitcoin. Alors que l’indice M2 atteint des niveaux records, le BTC, quant à lui, est sombre au coût du gâteau (113 000 dollars), ce qui a un impact sur la masse monétaire.

La corrélation entre M2 et Bitcoin

L’historique démontre que l’évolution du Bitcoin suit presque toujours celle de la masse monétaire mondiale avec un décalage de 70 à 90 jours. Autrement dit, lorsque la liquidité augmente, le prix du Bitcoin (BTC) semble suivre à la hausse quelques mois plus tard.

C’est exactement le schéma qui s’est vérifié en mai 2025, lorsque Bitcoin a dépassé les 100 000 dollars après avoir bénéficié d’une forte poussée de la liquidité globale trimestres plus tôt. Aujourd’hui, à taux d’intérêt contraints et la M2 en forte poussée d’une année à l’autre, le BTC reste en arrière, dans un décalage exceptionnel.

Une “juste valeur” estimée à 250 000 dollars

D’après une analyse relayée par ZeroHedge, la valorisation jugée équitable de Bitcoin, en corrélation avec l’évolution du M2 mondial, atteindrait environ 250 000 dollars. La dynamique de la courbe M2 apparaît spectaculaire, en nette et rapide ascension, presque verticale, tandis que le prix du BTC reste figé depuis plusieurs semaines.

something is soaking up a LOT of liquidity.



In other news, global M2 just went absolutely vertical… and btc fair price is 250K pic.twitter.com/awzPuTUzyz — zerohedge (@zerohedge) September 24, 2025

Pour les partisans de cette lecture, cette sous-évaluation ne peut durer. L’écart serait un simple retard de réaction, annonciateur d’un rattrapage massif. En d’autres termes, l’actif pourrait connaître un ajustement brutal pour aligner son prix avec les flux de liquidités.

Des signaux de marché plus contrastés

De nouveaux signaux viennent renforcer ce scénario. CryptoQuant rapporte en effet un afflux exceptionnel de 29 685 BTC (approximativement 3,4 milliards de dollars) vers des adresses d’accumulation. Réalisée de gré à gré (OTC), cette transaction constitue le deuxième plus important afflux de 2025, confirmant l’appétit grandissant des investisseurs de long terme.

Bitcoin Sees Its Second Largest Inflow to Accumulation Addresses in 2025



“29,685 BTC flowed into Bitcoin accumulation addresses. This marks the second-largest single-day inflow of 2025. The transaction, executed OTC, is valued at approximately $3.4 billion.” – By @Burak_Kesmeci pic.twitter.com/0v1zASxyim — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) September 17, 2025

En revanche, certains analystes appellent à la prudence. Ils notent que l’activité d’achat des petits investisseurs s’intensifie lors des replis de marché, un comportement qui a parfois précédé de nouvelles corrections.

Par ailleurs, le niveau relativement bas des positions vendeuses limite la probabilité d’un short squeeze, ce qui réduit le potentiel d’un rebond immédiat.

Un marché encore solide malgré les doutes

Bien qu’il ait récemment enregistré une correction de près de 14 % depuis son pic, le marché demeure éloigné des phases de tension observées dans les cycles antérieurs. Les réalisations de profits, quoique véritables, restent modérées.

Source : Tradingview

De manière générale, les spécialistes estiment que l’écosystème conserve une vigueur solide, stimulée par une augmentation de la liquidité à l’échelle mondiale.

L’avenir dira si cette divergence entre M2 et Bitcoin se traduira par un rattrapage fulgurant. Mais une chose est certaine : rarement dans son histoire, la cryptomonnaie n’a offert un tel décalage entre ses fondamentaux macroéconomiques et son prix actuel.

Source : CryptoQuant

