Bitcoin

Bitcoin : un écart inédit avec la masse monétaire mondiale relance les prévisions à 250 000 $

Julien Leroy
Julien Leroy
Dernière Mise à Jour: 

Dès septembre 2025, une macroéconomie attire l’attention des experts : la masse monétaire mondiale (M2) décolle par rapport au prix du Bitcoin. Alors que l’indice M2 atteint des niveaux records, le BTC, quant à lui, est sombre au coût du gâteau (113 000 dollars), ce qui a un impact sur la masse monétaire.

La corrélation entre M2 et Bitcoin

L’historique démontre que l’évolution du Bitcoin suit presque toujours celle de la masse monétaire mondiale avec un décalage de 70 à 90 jours. Autrement dit, lorsque la liquidité augmente, le prix du Bitcoin (BTC) semble suivre à la hausse quelques mois plus tard.

C’est exactement le schéma qui s’est vérifié en mai 2025, lorsque Bitcoin a dépassé les 100 000 dollars après avoir bénéficié d’une forte poussée de la liquidité globale trimestres plus tôt. Aujourd’hui, à taux d’intérêt contraints et la M2 en forte poussée d’une année à l’autre, le BTC reste en arrière, dans un décalage exceptionnel.

Une “juste valeur” estimée à 250 000 dollars

D’après une analyse relayée par ZeroHedge, la valorisation jugée équitable de Bitcoin, en corrélation avec l’évolution du M2 mondial, atteindrait environ 250 000 dollars. La dynamique de la courbe M2 apparaît spectaculaire, en nette et rapide ascension, presque verticale, tandis que le prix du BTC reste figé depuis plusieurs semaines.

Pour les partisans de cette lecture, cette sous-évaluation ne peut durer. L’écart serait un simple retard de réaction, annonciateur d’un rattrapage massif. En d’autres termes, l’actif pourrait connaître un ajustement brutal pour aligner son prix avec les flux de liquidités.

Des signaux de marché plus contrastés

De nouveaux signaux viennent renforcer ce scénario. CryptoQuant rapporte en effet un afflux exceptionnel de 29 685 BTC (approximativement 3,4 milliards de dollars) vers des adresses d’accumulation. Réalisée de gré à gré (OTC), cette transaction constitue le deuxième plus important afflux de 2025, confirmant l’appétit grandissant des investisseurs de long terme.

En revanche, certains analystes appellent à la prudence. Ils notent que l’activité d’achat des petits investisseurs s’intensifie lors des replis de marché, un comportement qui a parfois précédé de nouvelles corrections.

Par ailleurs, le niveau relativement bas des positions vendeuses limite la probabilité d’un short squeeze, ce qui réduit le potentiel d’un rebond immédiat.

Un marché encore solide malgré les doutes

Bien qu’il ait récemment enregistré une correction de près de 14 % depuis son pic, le marché demeure éloigné des phases de tension observées dans les cycles antérieurs. Les réalisations de profits, quoique véritables, restent modérées.

Source : Tradingview

De manière générale, les spécialistes estiment que l’écosystème conserve une vigueur solide, stimulée par une augmentation de la liquidité à l’échelle mondiale.

L’avenir dira si cette divergence entre M2 et Bitcoin se traduira par un rattrapage fulgurant. Mais une chose est certaine : rarement dans son histoire, la cryptomonnaie n’a offert un tel décalage entre ses fondamentaux macroéconomiques et son prix actuel.

Source : CryptoQuant

Pour aller plus loin sur le sujet :

Julien Leroy
Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et des innovations Web3. Depuis 2018, il écrit des articles, des analyses et des interviews pour aider les lecteurs à mieux comprendre les transformations du monde numérique.
Lire la suite
