Metaplanet renforce sa trésorerie avec 136 BTC : une nouvelle dimension ?

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Septembre 8, 2025

Metaplanet continue de surprendre. La société japonaise, cotée à la Bourse de Tokyo et souvent surnommée la « MicroStrategy asiatique », a annoncé l’achat de 136 bitcoins supplémentaires, soit environ 15,2 millions de dollars aux cours actuels.

Ce nouveau lot porte son stock total à 20 136 BTC, valorisés à plus de 2 milliards de dollars. Un seuil qui la place désormais au sixième rang mondial des détenteurs institutionnels, derrière MicroStrategy, mais devant Tesla ou Block.

Une politique d’accumulation assumée

Depuis 2024, Metaplanet suit une ligne directrice assumée : l’accumulation. En effet, dans le giron de la boîte, la moindre correction du marché est perçue comme une opportunité. Cette dernière opération a été réalisée à un prix moyen avoisinant 111 800 dollars par unité, ce qui renvoie à une conviction intacte malgré la forte appréciation du Bitcoin depuis un an.

La société a fixé un cap clair. Elle veut atteindre 30 000 BTC d’ici à la fin de 2025, avec une projection plus ambitieuse encore à moyen terme : 210 000 BTC, soit près de 1 % de l’offre maximale. Voilà une trajectoire qui, si elle se confirme, renforcerait son statut de pionnier asiatique dans la gestion institutionnelle de cryptomonnaies.

Source : Bitcoin Treasuries

L’Asie prend sa place sur la carte mondiale du Bitcoin

Au travers de l’opération, Metaplanet propulse le Japon dans le débat mondial sur la place des cryptomonnaies dans la finance d’entreprise. Le pays, longtemps discret dans ce domaine, commence à peser face aux géants américains.

Il s’agit d’une dynamique qui affiche aussi une tendance régionale. Plusieurs acteurs institutionnels en Corée du Sud et à Singapour envisagent désormais d’intégrer des allocations Bitcoin dans leurs bilans, inspirés par l’exemple japonais. L’Asie, longtemps spectatrice, se révèle ainsi être un acteur incontournable dans l’équilibre global du marché.

Pression sur l’offre et effet signal au marché

Chaque achat massif resserre un peu plus l’offre disponible. Avec seulement 21 millions de BTC en circulation à terme, les opérations de sociétés comme Metaplanet alimentent mécaniquement la rareté. Pour les analystes de Binance Research, une telle stratégie induit une pression haussière sur le prix, même si elle n’efface pas les cycles de correction à court terme.

Mais au-delà de l’effet de rareté, l’enjeu est ailleurs : la légitimation institutionnelle. Chaque acquisition rend le Bitcoin un peu plus fréquentable pour les investisseurs traditionnels, et ancre l’idée qu’il peut jouer le rôle d’un actif stratégique.

Des leviers financiers pour soutenir l’ambition

Metaplanet va au-delà de l’achat. Lors de son assemblée générale en août, la société a obtenu le feu vert de ses actionnaires pour lever jusqu’à 3,8 milliards de dollars via l’émission d’actions autorisées et de titres privilégiés perpétuels. En effet, c’est une stratégie qui lui confère une marge de manœuvre considérable pour continuer ses acquisitions sans fragiliser ses opérations.

Par-dessus tout, la formule permet également de répondre à une question centrale : comment poursuivre une politique d’accumulation agressive sans mettre en danger l’équilibre financier de l’entreprise ?

En revanche, tout n’est pas sans risque. Le marché reste imprévisible, la régulation plus incertaine que jamais. Au Japon, le débat s’intensifie sur la place réelle du Bitcoin dans le bilan des entreprises, alors que le pays cherche à attirer les capitaux étrangers.

La direction de Metaplanet en est consciente. Elle mise donc sur une adoption plus large et sur une hausse progressive de la valeur du Bitcoin afin de faire de ce pari une réussite durable.

