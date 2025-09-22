Bitcoin sous pression : le DOJI du dollar et XRP en rouge inquiètent

Les signaux techniques s’accumulent et la nervosité grandit sur le marché crypto. Le dollar index (DXY) vient de former un doji haussier sur support clé, tandis que Bitcoin hésite sous résistance, Ethereum casse son triangle et XRP bascule dans le rouge. Ajoutez à cela une semaine chargée pour la Fed et la publication du PCE, et vous obtenez un cocktail explosif où chaque mouvement compte.

Wepe : un outsider encore en jeu

Le marché crypto démarre la semaine avec un signal contrasté. En marge des grands noms, Wepe (WEPE) continue d’animer différentes vagues de spéculation. Le token se négocie autour de 0,000043 $, avec une capitalisation proche de 9 millions et un volume d’échange quotidien en hausse de 23,64 %. Après un mois difficile marqué par une chute de près de 40 %, le projet reste sous surveillance.

Loin d’être une limitation, la faible liquidité du memecoin rend chacun de ses mouvements potentiellement brutal. Mais qu’à cela ne tienne, le bas niveau du RSI laisse entrevoir un potentiel de rebond.

La capacité de la communauté à relancer la dynamique sera déterminante pour les prochains jours. En définitive, Wepe reste un pari spéculatif, risqué mais explosif. Exactement ce que recherchent les traders en quête de volatilité.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Le dollar reprend des couleurs

Le dollar index (DXY) a clôturé sur une libellule de doji, une figure rare qui traduit souvent un retournement haussier. En clair, après avoir touché un support critique, le billet vert envoie un message de rebond potentiel.

Le contexte de la reprise suscite quelques interrogations. En effet, elle intervient tout juste dans la foulée de la baisse des taux directeurs de la Fed. Or cette politique monétaire avait été pressentie pour affaiblir le dollar. Mais c’est sans compter la résilience des rendements obligataires américains. Résultat des courses : le DXY s’est stabilisé à 97,65 et semble désormais prêt à repartir.

Historiquement, un dollar fort pèse sur les actifs risqués. Le timing inquiète d’autant plus, car il coïncide avec une configuration fragile sur les grandes cryptos.

Le Bitcoin hésite au pire moment

Le Bitcoin (BTC) s’affiche à 112 700 $, avec une bougie doji hebdomadaire sur une résistance majeure. Cette hésitation à l’approche de la trendline reliant les sommets de 2017 et 2021 est un signal baissier. Les vendeurs reprennent l’initiative, tandis que les bulls montrent des signes d’épuisement.

Sur le plan technique, le prix flirte désormais avec le bas du nuage Ichimoku. Le support immédiat se situe à 114 473 $ (moyenne mobile 50 jours). En dessous, le risque est une rechute vers les 107 300 $, niveau observé début septembre. Pour invalider ce scénario, BTC doit reprendre les 118 000 $ rapidement. En clair : tant que Bitcoin reste sous pression du dollar, les risques de correction dominent.

Ethereum casse son triangle

L’Ether (ETH), lui, n’a pas résisté. Le cours a glissé sous la borne basse de son triangle de consolidation, confirmant un biais baissier. La zone à surveiller se situe désormais à 4 062 $, creux du 20 août. En cas de cassure, le seuil psychologique des 4 000 $ redeviendrait central.

Les acheteurs doivent réagir au-dessus des 4 458 $ pour espérer relancer la dynamique. Sans cela, ETH reste vulnérable à un test plus important.

XRP : un indicateur clé bascule dans le rouge

Le cas du XRP ajoute à la nervosité. Malgré le lancement d’un ETF dédié aux États-Unis, le MACD hebdomadaire est passé en territoire baissier. Une alerte sérieuse, car l’indicateur valide souvent des tendances durables.

Le prix recule vers 2,70 $, proche de l’ancienne borne d’un triangle descendant. La tentative de breakout de la semaine passée n’a pas tenu. Désormais, la zone des 2,60-2,48 $ constitue le prochain rempart. En cas de rupture, la porte s’ouvrirait vers 2,08 $, soit une chute supplémentaire de 25 %.

Fed et PCE : catalyseurs imminents

Cette semaine sera déterminante. Jerome Powell et plusieurs responsables de la Fed doivent s’exprimer. Leurs propos seront scrutés pour anticiper la trajectoire des taux. Vendredi, la publication du PCE core index, indicateur d’inflation préféré de la banque centrale, ajoutera une dose supplémentaire de volatilité.

Les attentes pointent vers une inflation en légère hausse, à 2,9 % en août. Un chiffre supérieur pourrait renforcer le dollar, et donc accentuer la pression sur les cryptos.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :