LIVE : ATH bitcoin, prédictions XRP et ETH, régulation crypto, SEC, ETF

Le marché des cryptomonnaies continue de marquer de nouveaux sommets. En effet, ca capitalisation totale du marché est en pleine découverte de prix, oscillant actuellement à plus de 4 200 milliards de dollars. Ainsi, en sortant de la précédente zone de latéralisation, et avec un passage temporaire à plus de 126 000 dollars, bitcoin relance la dynamique haussière sur le marché.

Ethereum en bonne posture pour la fin d’année

Dans de contexte, ethereum en profite également, franchissant brièvement les 4 700 dollars. Aux porte des 5 000 dollars, ETH pourrait connaître une rapide explosion vers le nord en direction des 6 000 puis 8 000 dollars, tandis que XRP se retrouve sur le pas de tir pour décoller à plus de 5 dollars. Plus largement, l’ensemble des altcoins profitent désormais de l’expansion sur BTC et ETH.

Avec une SEC favorable à l’industrie et ouverte à l’innovation, le marché des RWA est en pleine explosion. Du point de vu réglementaire, de premiers produits émis par Grayscale incluent désormais le staking, ce qui bouleverse les perspectives pour ethereum sur le long terme.

Dans ce contexte, nous vous proposons une couverture en temps réel des plus importantes actualités du secteur. Idéal au vu des avancées de certains projets, notamment Wall Street Pepe (WEPE), le memecoin phare de 2024 sur ethereum, ayant récemment annoncé son déploiement sur Solana avec la constitution d’une prévente pour l’occasion.

