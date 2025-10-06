Les baleines misent gros sur PEPE : le roi des memecoins revient sur le trône

Le roi des memecoins reprend du poil de la bête. PEPE, l’un des tokens les plus emblématiques du secteur, a bondi de 2,5 % en 24 heures, surpassant la progression du marché crypto global (+1,8 %). Le mouvement s’est accompagné d’une explosion de volume. Plus de 314 milliards de tokens échangés en l’espace d’une heure, propulsant le prix de 0,00000969 $ à 0,00001027 $. Dans un marché marqué par la prudence, PEPE rappelle qu’il reste le memecoin à battre.

Les baleines reprennent la main

Mais la véritable force derrière ce rebond ne se trouve pas sur les graphiques, elle se lit dans les portefeuilles des baleines. En effet, les données de Nansen indiquent que les 100 plus grandes adresses PEPE sur Ethereum ont accru leurs positions de 4,28 % sur les 30 derniers jours.

Une accumulation nette et coordonnée, alors même que plusieurs exchanges voyaient leurs réserves de PEPE baisser de 2,15 % sur la même période. Autrement dit, les plus gros détenteurs sortent leurs tokens des plateformes pour les conserver en cold wallets. Un comportement typique des phases d’accumulation.

Des signaux techniques haussiers

Les indicateurs confirment cette tendance. L’activité autour de la zone des 0,00001000 – 0,00001003 $ a formé un nouveau plancher technique, tandis qu’une résistance se structure autour de 0,00001007 $. Ce type de configuration, où les acheteurs absorbent l’offre sans revendre immédiatement, signale souvent un marché en phase de construction haussière.

Parallèlement, les données de CoinGlass montrent une hausse continue de l’open interest sur les produits dérivés PEPE, désormais proche de 645 millions $. Une telle augmentation traduit un intérêt spéculatif renouvelé, mais aussi un risque de volatilité accrue à court terme.

Un sentiment de marché qui change

Là où d’autres memecoins s’essoufflent, PEPE attire de nouveau la liquidité. Les traders y voient un pari asymétrique : faible coût d’entrée, fort potentiel d’explosion en cas de nouveau rallye. Pour les baleines, c’est aussi un moyen de se repositionner avant une éventuelle altseason.

Si la tendance se confirme, PEPE pourrait redevenir le baromètre de l’appétit spéculatif du marché crypto. Sa capacité à attirer volume, dérivés et accumulation institutionnelle en fait un acteur à part.

Le retour du roi ?

Les signaux convergent. Les baleines achètent, le volume grimpe, et les niveaux techniques se solidifient. Certes, PEPE reste un actif ultra-volatil, tributaire de l’humeur du marché. Mais une chose est sûre : le roi des memecoins n’a pas dit son dernier mot.

Dans un contexte où Bitcoin et Ethereum évoluent prudemment, PEPE pourrait bien redevenir le moteur de la spéculation court terme. Et si l’histoire des memecoins nous a appris une chose, c’est bien que le réveil de PEPE tire tout l’écosystème.

Pepenode : Une infrastructure pour capitaliser l’aura de PEPE

Si PEPE attire les regards pour ses performances de marché, Pepenode s’impose comme le moteur technologique qui pourrait consolider sa domination. Sur le plan technique, le projet met en avant une architecture modulaire.

Cela permet notamment le déploiement rapide de nœuds validateurs et d’API blockchain. Dans le même temps, le système optimise la vitesse de traitement des transactions sur Ethereum. Les premières données internes évoquent une réduction des temps de latence de 40 % par rapport aux standards actuels, et une capacité de synchronisation 25 % plus rapide sur les principaux indexeurs publics.

Mais au-delà des chiffres, Pepenode ambitionne de donner une utilité réelle à l’écosystème PEPE. En soutenant la création de dApps, de marketplaces et même de mini-jeux sur sa couche d’infrastructure. Le projet entend donc faire passer PEPE du statut de simple token meme à celui d’acteur structuré du Web3. L’un des meilleurs memecoin 2025.

Pepenode apporte ce qui manquait à PEPE depuis ses débuts ; une base technologique crédible. Si le projet tient ses promesses, il pourrait transformer une icône de l’humour crypto en un réseau d’applications et de revenus concrets.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

