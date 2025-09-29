LIVE : Actualité crypto du 29 septembre : Bitcoin, ethereum, prédiction XRP…

Après une semaine compliquée (-3,82 %), le marché crypto a repris des couleurs avec une hausse de 2,54 % sur 24 heures. Plusieurs facteurs expliquent ce sursaut : l’explosion de l’activité sur les dérivés, la domination croissante de Binance sur le trading à terme et le retour de narratifs haussiers autour des réserves de Bitcoin.

Par ailleurs, l’open interest a grimpé à 1 070 milliards $, soit +6,87 % en une journée traduisant une intensification des paris à effet de levier. C’est le signe que les traders reprennent des positions plus agressives malgré la volatilité ambiante.

Toutefois, le marché reste sous haute tension avec un Bitcoin à la reconquête des 112 000 $. Pendant ce temps Ethereum semble solidement au-dessus des 4 000 $. Mais il fait encore face à une forte pression vendeuse.

De son côté, XRP peine à se libérer d’une tendance latérale avec des ruptures techniques limitées et une volatilité contenue. En outre, les données on-chain montrent une participation qui se tasse, ce qui rend les mouvements plus sensibles aux gros flux de capitaux.

BNB a connu une forte progression aujourd’hui : son prix a franchi une résistance clé, s’établissant autour de 1 009 $ (+3,96 %).

Les marchés réagissent aux liquidations, aux mouvements des baleines et à la nervosité croissante sur les dérivés. Entre volatilité, mouvements de baleines et signaux techniques contrastés, suivez avec nous en temps réel les faits marquants qui animent la journée des grandes cryptomonnaies.

Pour aller plus loin sur le sujet :