Voici Cipher : le nouveau pari hybrid IA / Minage crypto de Google

Google vient de renforcer sa présence dans l’univers du minage de cryptomonnaies et de l’intelligence artificielle. Le géant américain a acquis 5,4 % du capital de Cipher Mining, un mineur de Bitcoin coté aux États-Unis. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un accord colossal de 3 milliards de dollars avec Fluidstack, spécialiste des data centers IA.

Une infrastructure hors normes

Concrètement, Google a accepté de couvrir 1,4 milliard $ d’obligations de Fluidstack vis-à-vis de Cipher. En échange, la firme reçoit environ 24 millions d’actions ordinaires de Cipher, équivalant à 5,4 % de son capital pro forma.

L’accord porte sur la livraison de 168 MW de puissance de calcul par Cipher à Fluidstack, avec une capacité brute maximale de 244 MW sur son site de Barber Lake, au Texas. Ce site dispose d’un potentiel total de 500 MW, ainsi que de 587 acres de terrain disponibles pour de futures extensions.

Cipher Mining Signs 168 MW, 10-Year AI Hosting Agreement with Fluidstack



In this transaction, Cipher will deliver 168 MW of Critical IT Load to Fluidstack at its Barber Lake site, securing ~$3B in contracted revenue over the initial 10-year term. The agreement also includes two… — Cipher Mining (@CipherInc) September 25, 2025

Cipher ne se contente donc pas de miner du Bitcoin. La société se positionne désormais comme un acteur clé du HPC (High Performance Computing), capable de répondre à la demande croissante en calcul intensif pour l’IA.

Google mise sur la convergence IA / crypto

Ce partenariat illustre une tendance de fond : la convergence entre minage crypto et intelligence artificielle. Les fermes de minage, historiquement dédiées au Bitcoin, pivotent vers des usages hybrides en louant leurs capacités GPU et infrastructures HPC.

Ce n’est pas le premier coup de Google dans ce secteur. En août, le groupe avait déjà pris 14 % du capital de TeraWulf, un autre mineur de Bitcoin, via un deal similaire avec Fluidstack. À chaque fois, la logique est la même : sécuriser les obligations financières en échange d’une participation stratégique.

Un signal fort pour le secteur

La déclaration du CEO de Cipher, Tyler Page, confirme cette orientation. Cette transaction est la première d’une série dans le HPC. Cipher entend donc continuer à renforcer notre position dans ce secteur en pleine croissance.

Les marchés ont déjà donné leur verdict : les investisseurs se tournent vers les mineurs qui adoptent cette stratégie hybride. CleanSpark a récemment levé 100 M $ pour développer son infrastructure IA, tandis que Hive Digital a annoncé des revenus record après s’être diversifié dans les services GPU.

Selon The Miner Mag, les actions des sociétés minières ont surperformé le Bitcoin ces dernières semaines, justement parce que les investisseurs récompensent les initiatives IA.

Analyse : un pari calculé de Google

Avec ce deal, Google ne se contente pas d’un simple investissement financier. Le groupe sécurise des ressources stratégiques pour l’IA tout en entrant par la fenêtre dans le secteur du minage crypto. C’est un mouvement doublement gagnant : accès à une infrastructure énergétique massive et prise de participation dans une entreprise en pleine expansion.

Google confirme que l’avenir du minage ne se limite plus à la blockchain. D’ailleurs, la frontière entre crypto et IA s’efface de plus en plus. Cipher devient un pivot de cette nouvelle économie hybride où la puissance de calcul est l’actif le plus recherché.

Le modèle de demain ?

Avec le partenariat Google–Cipher–Fluidstack, les géants de la tech voient dans le minage crypto un outil pour servir l’IA. L’infrastructure des mineurs devient donc un atout stratégique bien au-delà du Bitcoin.

Dans ce nouveau paradigme, Cipher s’impose comme l’un des symboles de la mutation du secteur. Or si la valeur des cryptos reste volatile, la puissance de calcul est le pétrole numérique du futur.

Source : Cipher Mining

