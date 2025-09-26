170 milliards $ effacés du marché crypto : que s’est-il passé ?

En l’espace de quelques heures, le marché crypto a perdu plus de 170 milliards de dollars. Bitcoin, Ethereum et les altcoins majeurs sont tous passés dans le rouge, entraînant une vague de panique sur les plateformes d’échange. Liquidations en cascade, traders piégés par le levier, incertitudes économiques… Mais que s’est-il vraiment passé pour provoquer une telle saignée ?

Une chute généralisée sur toutes les cryptos

Ce n’est pas juste une petite baisse ici ou là : tout le marché a plongé. Les gros comme Bitcoin et Ethereum ont été les plus touchés, mais presque toutes les autres cryptos y sont passées aussi, de Solana à XRP en passant par BNB, Avalanche ou Polygon.

JUST IN: $170,000,000,000 wiped out from the crypto market cap in the past 24 hours. pic.twitter.com/vsYtJKrcSk — Watcher.Guru (@WatcherGuru) September 25, 2025

Sur les grandes plateformes comme Binance, Coinbase ou OKX, les échanges ont explosé. Dans le même temps, les positions sur les marchés dérivés ont sauté les unes après les autres. La chute s’est fait sentir partout : en Asie, en Europe et aux États-Unis.Bref, un vrai séisme global.

Le cœur du problème ? Le levier. Ces derniers mois, de nombreux traders avaient multiplié les positions longues, misant sur la hausse continue de Bitcoin et Ethereum. Mais quand le prix a commencé à fléchir, les plateformes ont déclenché des liquidations automatiques pour couvrir les pertes.

En chiffres, on parle de 1,5 à 1,7 milliard de dollars de positions liquidées en seulement 24 heures. Chaque liquidation a fait tomber la suivante, créant un effet boule de neige qui a précipité la chute. Une mécanique bien connue des marchés crypto, où le levier amplifie toujours les mouvements, dans un sens comme dans l’autre.

Pourquoi le marché a craqué maintenant ?

La chute ne vient pas de nulle part. Plusieurs facteurs se sont superposés :

Macroéconomie tendue : les investisseurs guettent chaque signal de la Réserve fédérale américaine. Entre inflation encore présente et incertitudes sur les taux, la prudence domine.

: les investisseurs guettent chaque signal de la Réserve fédérale américaine. Entre inflation encore présente et incertitudes sur les taux, la prudence domine. Excès d’optimisme : beaucoup de positions longues s’étaient accumulées, ce qui fragilise le marché à la moindre secousse.

: beaucoup de positions longues s’étaient accumulées, ce qui fragilise le marché à la moindre secousse. Prises de profits : certains gros porteurs ont décidé de vendre après les récents gains, déclenchant une vague de ventes supplémentaires.

En clair, c’est le mélange explosif de psychologie (peur et avidité), de macro (Fed et taux) et de technique (levier) qui a provoqué ce plongeon.

Quelles perspectives après la perte de 170 milliards $ ?

Reste la grande question : que va-t-il se passer maintenant ? Pour une partie des analystes, ce type de correction est presque « sain » : il nettoie le marché des excès de levier et remet les compteurs à zéro. À court terme, deux scénarios sont sur la table :

Un rebond technique si les investisseurs profitent des prix plus bas pour se repositionner.

si les investisseurs profitent des prix plus bas pour se repositionner. Une nouvelle baisse si la macro continue de peser et si la confiance reste fragile.

Dans tous les cas, la prudence est de mise. Ceux qui parient trop gros ou utilisent trop de levier se retrouvent vite à la merci de ce genre de mouvements. Pour les autres, c’est peut-être l’occasion de renforcer à bon prix… mais toujours avec une règle d’or : n’investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

Cette correction n’est ni la première ni la dernière. L’histoire de la crypto est faite de secousses spectaculaires suivies de rebonds tout aussi violents. Reste à savoir si cette fois, la chute sera le prélude à une nouvelle baisse… ou le point de départ d’un prochain rallye.

