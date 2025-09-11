XRP prédiction : pourquoi 4,50 $ est la prochaine cible logique de Ripple

Pour XRP, ces dernières semaines ont été le théâtre d’une lutte acharnée entre vendeur et acheteur qui a vu le token donner aussi bien des sueurs froides que nourrir de grands espoirs. Aujourd’hui, après quelques heures d’hésitation à l’ouverture de la séance, XRP tient toute la journée au-dessus des 3 $. Le token affiche une hausse de 1,7 % en 24 h et près de 6 % sur la semaine. Ce franchissement marque un tournant technique et psychologique. Les analystes voient désormais plus haut : 3,12 $ dans un premier temps, puis 4,50 $ comme objectif majeur.

Les institutionnels reviennent sur XRP

Les flux de capitaux en disent long. Selon CoinShares, les produits d’investissement adossés à XRP ont attiré 14,7 M$ d’entrées nettes en une semaine. Depuis le début de l’année, ces flux atteignent déjà 1,4 milliard de dollars.

En comparaison, Ethereum a connu des sorties massives de 912 M$, ce qui suggère une rotation des fonds vers d’autres altcoins, dont XRP. Bitcoin conserve la plus grosse part avec 524 M$ d’entrées, mais le positionnement de l’Ether montre que l’attention se déplace.

L’hypothèse d’un ETF XRP aux États-Unis renforce cette dynamique. Si ce produit venait à être validé, l’arrivée de capitaux institutionnels pourrait faire exploser la demande. Le retour des investisseurs professionnels sur XRP est un signal fort. L’actif n’est plus vu comme un simple pari spéculatif, mais comme une composante stratégique des portefeuilles crypto.

Les dérivés envoient un signal haussier

Du côté des produits dérivés, le marché confirme l’optimisme. L’open interest (OI) sur les contrats XRP a bondi de 11 % en une semaine, atteignant 8,3 Mds $. Rien que sur les dernières 24 heures, l’Open Interest a progressé de 4 %.

Autre indicateur clé : le funding rate des contrats perpétuels reste positif depuis le 1er août. Cette donnée reflète l’équilibre entre positions longues et courtes. Or, depuis dix jours, le taux grimpe régulièrement. Cela signifie qu’une majorité de traders parient désormais à la hausse.

L’augmentation de l’OI combinée à un funding rate positif valide le scénario d’une reprise haussière. Les spéculateurs soutiennent le mouvement, ce qui peut accélérer les cassures de résistance.

Un graphique en sortie de consolidation

Techniquement, XRP vient de casser un triangle symétrique de consolidation entamée depuis mi-juillet. La clôture journalière au-dessus de 2,95 $ a confirmé le breakout.

Première cible : 3,12 $, niveau issu d’un triangle ascendant sur le graphique 4h.

Deuxième objectif : 3,40 $, correspondant à un cluster de résistances et à un retracement Fibonacci clé.

A terme : 4,50 $, déterminé par les extensions de Fibonacci de la consolidation.

La route ne sera pas sans obstacles. L’ATH de 3,66 $ reste une barrière sérieuse. Mais si elle cède, le champ s’ouvre vers la zone des 4,50 $, puis potentiellement vers des sommets encore plus ambitieux. Le setup technique est clair. La tendance a changé de structure, et les indicateurs comme le RSI, remonté à 54, confirment que la dynamique haussière se renforce.

En garde : 4,50 $ n’est pas une chimère

XRP combine aujourd’hui trois moteurs de croissance :

Des flux institutionnels croissants ;

Un engagement spéculatif massif sur les dérivés ;

Et une configuration graphique favorable.

Bien sûr, des résistances intermédiaires existent. Mais la trajectoire vers 4,50 $ apparaît comme une étape logique. Certains analystes évoquent même des cibles à deux chiffres sur le cycle, jusqu’à 20 $ selon les modèles d’Elliott Wave.

Pour l’instant, tant que le support à 2,97 $ tient, le marché parie sur la hausse. Ripple a désormais toutes les cartes en main pour transformer cette prédiction en réalité.

