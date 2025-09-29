Bitcoin et Ether : la force cachée qui pilote la volatilité enfin révélée

Depuis toujours, le marché crypto a construit sa réputation sur la base d’une volatilité sauvage et incontrôlable en apparence. Pour nombre d’investisseurs, les mouvements du Bitcoin ou d’Ethereum ont surtout été caractérisés par une imprévisibilité notoire. Mais depuis quelques années maintenant, la réalité est devenue plus nuancée. Une force discrète mais puissante pilote désormais une partie de cette volatilité : l’expiration des options.

L’expiration des options marque chaque trimestre, une fin de cycle sur les marchés de produits dérivés. C’est un événement qui provoque la plupart du temps un rééquilibrage prononcé et susceptible de secouer les prix sur le marché spot.

C’est donc un indicateur dont la maîtrise permet de mieux anticiper les débuts de tempête et donc, les meilleurs points d’entrée ou de sortie. En fait, dans le cas du Bitcoin et de l’Ether, les options permettent selon la stratégie, de spéculer ou de se couvrir contre les mouvements de ces cryptos sur une certaine période.

Un moment de renouveau sur le marché

Ainsi, lorsque ces contrats qui représentent bien souvent des milliards de dollars arrivent à échéance le marché s’agite toujours. Les traders ferment leurs positions en masse, soit pour encaisser leurs bénéfices ou pour réduire leurs pertes.

Ce mouvement d’ajustement massif se répercute directement sur le prix de l’actif. Plus le volume des expirations est élevé, plus l’effet de secousse est marqué.

Par exemple, à la dernière expiration en août 2025, la plateforme Deribit a traité 14,6 milliards de dollars d’options BTC et ETH. Et ce record a entraîné un pic soudain de leurs volatilités respectives.

Le rôle clé du put-call ratio et du “max pain”

Dans le contexte de l’arrivée à échéance des options, il existe un indicateur clé qui permet de prendre le pouls du marché : le put-call ratio. Au-dessus de 1, il y a eu plus de « puts » (ordres de vente) que de « calls » (ordres d’achat). Auquel cas, le biais général est baissier. En-dessous de 1, la correction s’est davantage faite dans le sens des achats et donc le marché est haussier.

La théorie du max pain est un autre concept qui intrigue les traders durant ces moments-là. Elle postule que les prix ont tendance à osciller autour du niveau où le plus grand nombre d’options expire sans valeur.

En règle générale, il s’agit d’un point qui tend à maximiser les pertes des acheteurs tout en réduisant celles des vendeurs, souvent des acteurs institutionnels ou des whales. En d’autres termes, il existerait une force abstraite orientant le marché vers ce prix “idéal” lors des expirations.

Pourquoi cela amplifie la volatilité

Ainsi, lors des phases d’expiration d’option, les traders ferment des positions et en ouvrent d’autres dans la foulée pour le cycle suivant. En réalité, seulement 10 à 20% des contrats sont réellement exécutés. Mais qu’à cela ne tienne, cette réorganisation suffit à déplacer le marché.

De plus, les échéances trimestrielles sont particulièrement redoutées. En effet, ce sont elles qui concentrent le plus de volume donc elles créent des chocs plus forts que les expirations mensuelles. Les traders aguerris surveillent donc attentivement le calendrier des options, en particulier le dernier vendredi du mois à 8h UTC, moment où la majorité des expirations se déclenchent.

De la peur à l’opportunité

Les secousses de Bitcoin et ETH ne relèvent pas toujours du hasard. Les expirations d’options agissent comme un métronome caché de la volatilité. Elles créent des pics de nervosité qui piègent souvent les investisseurs novices, mais qui offrent aussi des fenêtres d’opportunité aux plus aguerris.

Suivre l’évolution des options c’est donc mieux comprendre la danse des prix. Et dans un marché où l’information fait la différence, ce savoir peut transformer la peur en avantage stratégique.

Source : Deribit

