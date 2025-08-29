Déplacement on-chain des liquidités : voici pourquoi les memecoins vont rebondir rapidement

Après la position de bitcoin en tant que leader du marché pendant plus de deux ans, la tendance s’inverse progressivement. Ethereum reprend du poil de la bête, inscrit de nouveaux sommets et prend les rênes du marché. À quelle hauteur cela influence le marché, et change la structure interne de l’industrie ? Faisons le point pour déterminer de quelle manière les memecoins pourront profiter de cette tendance.

Rebond d’ethereum : la dominance de bitcoin en pleine chute

Après un long fleuve tranquille pour bitcoin, et la multiplication des ATH sur l’année 2025, un ralentissement prend place depuis quelques semaines. Avec le rebond d’ethereum, la liquidité se redirige progressivement vers la seconde crypto du marché et son écosystème DeFi.

Dans ce contexte, la dominance de bitcoin se dirige vers le sud. En effet, le cours ne parvient pas à sa maintenir à plus de 60 %. La dernière fois qu’un tel mouvement a eu lieu, ce fut en fin d’année 2024. Durant cette période, les altcoins ont inscrit de belles performances. Mouvement similaire à venir durant les prochaines semaines ?

Retour en force de la paire ETH/BTC : le meilleur signal d’un changement de tendance

La paire ETH/BTC joue également un rôle essentiel dans la lecture du marché et la compréhension des dynamiques on-chain. Depuis 2022, la paire chutait continuellement vers de nouveaux creux, perdant progressivement l’ensemble des supports techniques ayant été construits les années précédentes.

Toutefois, avec le retour d’ethereum jusqu’à 4 900 dollars, bien qu’il évolue légèrement en-dessous à ce jour, cela a amorcé un véritable rebond sur la paire ETH/BTC. Très clairement, ces dernières semaines, ethereum surperforme bitcoin.

Une dynamique alimentée par de nombreux facteurs : développement du marché des RWA, des flux nets de plusieurs centaines de millions de dollars sur les ETF ethereum, et perspectives positives quant à l’intégration du staking dans ces véhicules d’investissement.

Cela signal le changement de la tendance interne du marché crypto. Après plusieurs années où bitcoin se positionnait comme l’un des seuls actifs à performer, c’est à ethereum de prendre les commandes du secteur. Avec un tel changement de tendance, cela présage du positif pour les altcoins. En effet, lorsque ETH décolle, les altcoins suivent. Cependant, cela n’a pas eu lieu pour le moment. Est-ce un simple un décalage temporaire, plutôt qu’une nouvelle évolution propre au marché ?

Altcoins et memecoins au bord du décollage : à quoi faut-il s’attendre ?

Sur le graphique TOTAL3, les altcoins restent sous résistance. Malgré la hausse sur ethereum, la liquidité ne fait pas son entrée, ou du moins, ne se déploie pas dans un second temps sur ces actifs. Cela résulte en partie d’un gain de maturité du marché, et de la présence on-chain des institutionnels.

Les ETFs sont des produits privilégiés, notamment pour les particuliers, tandis que les centaines de cryptomonnaies lancées chaque semaine sont des actifs qui ont de fortes chances d’échouer dans leur développement.

Une réticence face aux pertes et un contexte macro qui n’est toujours pas orienté vers une baisse des taux joue indirectement dans le recul (temporaire, pour le moment) de l’intérêt des investisseurs pour les alts.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

