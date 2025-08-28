BlackRock dépasse Coinbase et Binance en Bitcoin détenu

La nouvelle viens de tomber, le géant de la gestion d’actifs BlackRock détient désormais plus de Bitcoin que Coinbase et Binance, les deux plus grandes plateformes d’échange au monde. Une première historique, qui confirme le tournant institutionnel pris par le marché. Cette domination passe par son ETF phare, iShares Bitcoin Trust (IBIT). Et elle n’est pas anodine : elle reflète un changement profond dans la manière dont le Bitcoin est perçu, stocké… et contrôlé.

BlackRock : le nouvel ogre du Bitcoin avec IBIT

BlackRock, via IBIT, détient aujourd’hui entre 745 000 et 781 000 BTC selon les dernières estimations. À titre de comparaison, Coinbase tourne autour de 705 000 BTC et Binance en détient un peu moins de 560 000 BTC. Autrement dit, un seul ETF géré par une société de Wall Street dépasse les plus gros acteurs natifs du Web3.

C’est une montée en puissance éclair. Lancé début 2024, l’ETF IBIT connaît une adoption institutionnelle massive, notamment aux États-Unis. À ce rythme, BlackRock pourrait bientôt représenter à lui seul plus de 5 % de l’offre totale de BTC existante. Et contrairement aux traders actifs, ces BTC sont souvent conservés à long terme, hors circulation.

Avec plus de 745 000 à 781 000 BTC sous gestion, BlackRock est désormais le deuxième plus grand détenteur de Bitcoin au monde, juste derrière Satoshi Nakamoto (1,1 million de BTC, jamais bougés).

C’est aussi le plus gros détenteur institutionnel actif, devant MicroStrategy (423 000 BTC), Grayscale (292 000 BTC) ou même les gouvernements (comme les États-Unis avec 198 000 BTC). En dépassant les réserves combinées de Coinbase et Binance, BlackRock impose une nouvelle réalité : ce ne sont plus les exchanges qui possèdent le pouvoir sur le Bitcoin, mais Wall Street.

Les exchanges à la traîne : une baisse continue des réserves

Depuis 2022, les réserves de Bitcoin détenues par les plateformes comme Coinbase ou Binance n’ont cessé de diminuer. Une tendance amplifiée par les régulations, les scandales (FTX, Celsius…) et une méfiance croissante envers les plateformes centralisées.

Les investisseurs préfèrent désormais des produits régulés comme les ETFs, perçus comme plus sûrs et transparents. Et même pour les institutions qui restent sur les exchanges, la tendance est à la détention passive, souvent par des structures de garde séparées.

BlackRock détient plus de BTC que Coinbase… alors que Coinbase est son dépositaire

C’est l’ironie du moment. Coinbase Custody est le dépositaire officiel de l’ETF IBIT de BlackRock. En clair, Coinbase garde en sécurité les BTC que BlackRock détient… en plus grande quantité que Coinbase lui-même…

C’est une belle illustration de la complexité (et de la sophistication) des structures de garde institutionnelles. Même si Coinbase garde physiquement les fonds, la propriété effective revient à BlackRock via ses parts d’ETF. Ce décalage entre possession réelle et garde opérationnelle est typique des marchés financiers traditionnels, mais encore peu familier pour les puristes du Web3.

Moins de Bitcoin en circulation : vers un choc d’offre ?

Le fait que de plus en plus de BTC soient absorbés par des ETFs comme IBIT change la donne. Ces actifs sont hors d’atteinte des marchés, car immobilisés par les fonds. Résultat : la liquidité disponible diminue, alors même que l’intérêt pour Bitcoin repart à la hausse.

Si la demande continue d’augmenter — notamment en cas de bull run — cette rareté relative pourrait créer un véritable choc d’offre. Certains analystes estiment même que cela pourrait être l’un des principaux moteurs d’un prochain cycle haussier. D’autant plus que ces BTC ne sont pas destinés à être revendus à court terme.

Ce que ça change pour nous, investisseur crypto

Cette domination de BlackRock peut faire peur, mais elle envoie aussi un signal clair : Bitcoin est devenu un actif stratégique pour les grandes institutions. Cela renforce sa légitimité, mais change aussi profondément son profil de risque, sa distribution et son potentiel de rendement.

Pour les particuliers, c’est peut-être le bon moment pour repenser leur approche de la détention crypto. Faut-il suivre les pros et se tourner vers les ETFs ? Ou au contraire, garder une approche décentralisée et auto-hébergée ? C’est aussi une question de philosophie… et de stratégie personnelle.

TOKEN6900 : l’autre phénomène qui fascine les degens

Dans un tout autre registre, les investisseurs les plus joueurs gardent aussi un œil sur TOKEN6900, ce meme coin délirant qui s’impose comme le « parasite de conscience » préféré de la crypto-sphère.

Avec ses mécaniques absurdes, son marketing viral et son storytelling déjanté, TOKEN6900 attire ceux qui cherchent du fun, du risque et un potentiel x100. Un ovni total, à l’opposé de la rigueur d’un ETF BlackRock… mais qui illustre bien la diversité de l’écosystème crypto en 2025.

