JPMorgan alerte : Bitcoin sous-évalué face à l’or alors que sa volatilité tombe à 30 %

Selon une note récente, JPMorgan estime que le bitcoin reste attractif face à l’or, avec une volatilité revenue à des plus bas historiques autour de 30 %. Cette situation conforte l’idée que l’actif numérique peut jouer un rôle croissant dans les portefeuilles.

Bitcoin sous-évalué face à l’or, selon JPMorgan

La comparaison entre bitcoin et or revient régulièrement dans les analyses financières. Dans sa dernière note, JPMorgan met en avant un constat marquant. La volatilité du bitcoin est tombée à 30 %, son niveau le plus bas depuis plusieurs années.

Historiquement, cet indicateur oscillait entre 60 % et 100 %, ce qui freinait l’intégration de l’actif dans les portefeuilles institutionnels. Le bitcoin évolue désormais dans une zone qui se rapproche de celle de l’or (considéré comme référence des valeurs refuges). Pour JPMorgan, cela change la perception du risque. En effet, l’actif numérique est sous-évalué par rapport au métal précieux.

L’analyse de la banque souligne que l’or reste valorisé sur la base de son statut historique et de sa faible volatilité. Si le bitcoin conserve des caractéristiques similaires tout en offrant une liquidité mondiale et un potentiel de croissance supérieur, il pourrait alors prétendre à une valorisation bien plus importante que son niveau actuel.

Quelles implications pour le marché crypto ?

La convergence entre bitcoin et or n’est pas anodine. Elle illustre en réalité l’entrée de l’actif numérique dans une phase de maturité : son rôle ne se limite plus à celui d’un actif spéculatif. Pour les investisseurs institutionnels, un bitcoin moins volatile ouvre alors la porte à une allocation stratégique durable, au même titre que l’or ou les obligations souveraines.

À court terme, le prix du bitcoin se situe autour de 111 000 dollars, après un pic intrajournalier à 113 419 $. Le seuil des 112 000 $ reste donc une zone technique clé. Un rebond au-dessus confirmerait la solidité de la tendance, tandis qu’une cassure sous les 109 000 $ pourrait déclencher une correction plus prononcée. Les volumes, toujours élevés, témoignent néanmoins d’un marché actif et résilient.

L’ether, de son côté, se maintient autour de 4 480 dollars, renforcé par des entrées record de 443,9 millions $ dans les ETF spot Ethereum le 25 août. Ce flux confirme que l’appétit institutionnel ne se limite plus au bitcoin, mais s’étend à d’autres actifs majeurs du marché.

À moyen terme, l’analyse de JPMorgan pourrait servir de catalyseur. Si cette idée gagne du terrain, elle pourrait déclencher une nouvelle vague d’allocations. Dans un tel scénario, la demande structurelle augmenterait, renforçant alors la rareté d’un actif dont l’offre est strictement limitée à 21 millions d’unités.

Source : JPMorgan

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

