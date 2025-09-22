1 milliard de liquidations en crypto : les altcoins à surveiller pour un rebond

Le marché crypto chute fortement. Avec plusieurs centaines de millions de positions liquidées, aucun actif n’y échappe réellement. Est-ce une situation temporaire avant un rebond technique sur les altcoins. L’heure est au bilan pour ce début de semaine mouvementé. Ce sera l’occasion de déterminer les actifs à surveiller activement et l’impact concret d’une telle chute pour le secteur.

Liquidations sur le marché : les cryptomonnaies chutent fortement

Les données sur Coinglass apportent un très large panorama de la situation actuelle. Sur ces dernières 24 heures, ce sont 1,7 milliard de dollars de positions qui ont été liquidées. Loin devant, nous retrouvons ethereum avec plus de 500 millions de dollars de positions liquidées, ce qui explique sa chute en quelques heures de 4 500 dollars à moins de 4 200 dollars.

Sur le graphique des liquidations totales, l’épisode actuel de liquidation est le plus important de ces derniers mois, ce qui explique très clairement la chute globale de l’ensemble des cryptomonnaies.

Les trois plateformes qui enregistrent les liquidations les plus importantes sont Bybit, Binance et OKX. Leaders du marché avec des volumes d’échange quotidien qui dépassent plusieurs milliards de dollars, cela est tout à fait naturel. Dans le même temps, FTX s’apprête à déployer une seconde distribution à hauteur de 1,6 milliards de dollars à la fin du mois de septembre.

Un dernier nettoyage du marché avant le rebond de fin d’année ?

En ce moment même où l’article est rédigé, le marché marque un retour sur les niveaux du mois d’août. Ethereum se rapproche des 4 000 dollars, bitcoin est sur un pivot technique autour des 112 000 dollars, solana est de retour vers les 220 dollars et XRP perd le seuil des 3 dollars.

Avec une baisse moyenne allant de 3 % à plus de 15 % sur certains actifs, la capitalisation totale du marché est passée de 4 000 milliards de dollars à près de 3 800 milliards. Une chute de 200 milliards de dollars, témoignant de la brutalité de ce mouvement de liquidations.

Les altcoins à surveiller dans le contexte actuel

Dans un tel contexte, avec une baisse généralisée du secteur, les opportunités se créent. Une analyse approfondie des différents actifs durant la baisse est idéal. Cela permet de déterminer les actifs qui résistent avec :

Une potentielle surperformance face à bitcoin et ethereum.

face à bitcoin et ethereum. Une pression vendeuse moins importante par le biais d’un intérêt pour une tendance.

À titre d’exemple, HYPE enregistre en ce début de semaine une baisse de 4 %, qui est inférieure à celle d’ethereum. Scénario identique pour XRP, avec une baisse autour des 5 % ou ASTER, défiant les probabilités avec une hausse de 6 % ces dernières heures. Concrètement, ces actifs ont leurs chances de performer si ethereum et bitcoin rebondissent durant les prochains jours.

Concrètement, outre la baisse, il convient de surveiller la capacité de certains actifs à défendre un pivot technique, construire des supports dans les périodes actuelles et attirer de la liquidité avec de nouveaux partenariats.

