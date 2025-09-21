FTX distribue 1,6 Md$ le 30 septembre : qui sera remboursé et comment ?

Le FTX Recovery Trust a confirmé une distribution d’environ 1,6 milliard de dollars aux créanciers le 30 septembre 2025. Cette troisième vague s’inscrit dans le plan de réorganisation sous Chapter 11 et relance un processus de restitution scruté par des centaines de milliers de victimes de la faillite. Les premiers virements sont attendus quelques jours après la date annoncée, sous réserve d’éligibilité.

Montant, calendrier et cadre légal

FTX lancera la distribution à compter du 30 septembre pour les détenteurs de créances autorisées qui ont rempli les exigences préalables. Les paiements transitent via des prestataires désignés, BitGo, Kraken ou Payoneer, avec un délai indiqué de un à trois jours ouvrables pour l’arrivée des fonds. La procédure s’inscrit dans le cadre du plan validé par la justice américaine et reprend les priorités de paiement définies par classe.

(1/3) FTX today announced it is set to distribute approximately $1.6 billion in its Third Distribution to holders of allowed claims in the Plan’s Convenience and Non-Convenience Classes that have completed the pre-distribution requirements on September 30, 2025. — FTX (@FTX_Official) September 19, 2025

Le portail d’assistance rappelle que seules les créances autorisées et correctement vérifiées sont servies à la date prévue. Les étapes incluent la vérification d’identité, la transmission des formulaires fiscaux et l’onboarding chez un prestataire de distribution. Les distributions ultérieures seront organisées par le Recovery Trust, avec des annonces distinctes pour chaque échéance.

Qui va être remboursé : détail par classes de créanciers

La principale catégorie concernée est celle des Dotcom Customer Entitlement Claims (Classe 5A), qui regroupe les utilisateurs de la plateforme internationale. Ils recevront environ 6 % supplémentaires lors de cette distribution, ce qui porte leur taux de remboursement cumulé à près de 78 %.

$1,600,000,000 in stables is coming into the market.



FTX will distribute this amount to its creditors on 30th September.



Q4 is going to be bullish. pic.twitter.com/nn9ZXYcTrG — Ted (@TedPillows) September 20, 2025

Les U.S. Customer Entitlement Claims (Classe 5B), ce qui correspond aux clients américains, obtiendront environ 40 % supplémentaires. Leurs remboursements atteignent ainsi un taux cumulé proche de 95 %.

Les General Unsecured Claims et Digital Asset Loan Claims (Classes 6A et 6B) bénéficieront quant à eux d’un versement d’environ 24 %, avec un taux de remboursement total qui avoisine désormais 85 %.

Enfin, les Convenience Claims (Classe 7) seront remboursés à hauteur de 120 % de la valeur de leur créance reconnue dans la procédure. Un cas rare où les créances dépassent leur montant initial.

Ces paiements ne concerneront toutefois que les créanciers ayant respecté les étapes préalables : KYC validé, formulaires fiscaux transmis et choix d’un prestataire de distribution. Ceux qui n’ont pas encore finalisé ce processus pourraient voir leur remboursement reporté. Dans certaines juridictions, des restrictions légales risquent également d’empêcher ou de retarder la réception.

Perspectives pour le marché crypto

Le retour de 1,6 milliard de dollars dans les mains des créanciers de FTX n’est pas anodin. Ce flux pourrait alimenter le marché de plusieurs façons.

Certains y verront l’occasion de reprendre position sur le bitcoin ou l’ether. D’autres préféreront rapatrier les fonds en dollars pour combler des besoins immédiats. Cette dualité rend l’impact sur les cours difficile à anticiper.

Il a fallu deux années de chantier logistique pour opérer les remboursements. Vérification des identités via le KYC, conformité fiscale scrutée ligne par ligne, coordination avec des acteurs spécialisés comme BitGo ou Kraken… Autant d’étapes qui rappellent qu’un remboursement de cette ampleur est à la fois un défi technique et un test de crédibilité. Beaucoup d’investisseurs n’attendent pas seulement leur virement, ils scrutent la capacité du secteur à prouver qu’il a retenu la leçon de la débâcle FTX.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : FTX

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

