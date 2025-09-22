Deux baisses de taux à venir pour la FED : est-ce le signal d’un bullrun crypto fin 2025 ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 22, 2025

La FED vient d’abaisser son taux directeur de 25 points de base, première détente depuis décembre. Les projections actualisées laissent entrevoir deux nouvelles baisses d’ici la fin de l’année, un scénario désormais bien ancré dans les anticipations de marché.

Ce que pricent les marchés : encore deux baisses d’ici décembre

Le message de la banque centrale est double. D’un côté, un premier “risk-management cut” face à un marché de l’emploi qui s’essouffle. De l’autre, un ton prudent qui privilégie un cut de 25 points de base et un pilotage réunion par réunion.

Dans le résumé des projections, une courte majorité d’officiels inscrit bien deux réductions supplémentaires en 2025, ce qui maintient sur la table un enchaînement octobre puis décembre. Les desk macro comme Nomura ont d’ailleurs aligné leurs scénarios sur ce binôme de baisses.

https://x.com/NickTimiraos/status/1968376389062799655

Transmission à la crypto : liquidité, dollar et appétit pour le risque

Historiquement, un cycle de baisse des taux nourrit deux canaux favorables aux actifs numériques : un coût du capital moindre qui dope la prise de risque et, souvent, un dollar moins ferme qui fluidifie les flux vers les actifs alternatifs.

Pourtant, la réaction à chaud est restée timide : Bitcoin et Ether n’ont pas explosé à l’annonce, signe que la détente de septembre était largement pricée. Le marché semble attendre la confirmation d’un chemin “deux coupes et on avise” avant de réévaluer franchement les multiples de croissance sur les altcoins.

Plusieurs analystes crypto restent néanmoins constructifs sur la seconde jambe haussière de cycle si l’assouplissement se prolonge en fin d’année.

Calendrier et catalyseurs : octobre, décembre, et les datas entre les deux

Le nerf de la guerre, ce sont les publications qui jalonnent les deux prochaines réunions FOMC. Si l’emploi continue de se tasser et que l’inflation poursuit, le schéma “octobre + décembre” gagnera en crédibilité. À l’inverse, un sursaut de prix ou un rebond des salaires rechargerait l’incertitude et pourrait lisser le timing.

Le président Powell a écarté l’idée d’un geste plus agressif. Autrement dit, feu vert conditionnel plutôt que promesse ferme.

https://x.com/WSJmarkets/status/1968473201366761521

Côté stratégie, l’impulsion macro reste un vent arrière potentiel mais pas un pilote automatique. Une approche par paliers réguliers limite le risque, avec un accent sur les actifs à beta élevé si les coupes d’octobre et décembre se matérialisent. Surveiller trois jauges aide à valider le break-out de fin d’année :

Structure des probabilités FedWatch sur les deux réunions restantes.

Comportement du dollar et des taux réels.

Dynamique des flux spot ETF et de la liquidité on-chain.

Si ces trois feux passent au vert, la probabilité d’une extension haussière en Q4 grimpe nettement. À l’inverse, un “risk-off” lié à une macro plus fragile pourrait retarder le momentum, même avec deux baisses supplémentaires.

En bref, deux coupes supplémentaires de la FED seraient un catalyseur crédible pour un dernier trimestre plus porteur sur les cryptos. Mais le marché a besoin de confirmations séquentielles côté macro pour libérer la surperformance. Entre prudence affichée par la FED et attentes déjà intégrées, le bullrun de fin 2025 reste à la portée du marché… à condition que les données jouent le jeu.

Pour aller plus loin sur le sujet :