Solana vise la vitesse de Visa avec son upgrade Alpenglow approuvée à 98 %

La communauté Solana a largement soutenu l’upgrade Alpenglow, une mise à jour susceptible de révolutionner l’expérience utilisateur sur la blockchain. Avec plus de 98 % de soutien des validateurs et stakers, le réseau se prépare à une accélération spectaculaire : réduire le temps de finalité des transactions de 12,8 secondes à seulement 100–150 millisecondes.

Une avancée technique sans précédent

Deux innovations majeures sont à la base d’Alpenglow : Votor et Rotor.

Votor introduit un nouveau mécanisme de consensus basé sur un système de vote à double tour. Rotor met en place une propagation des données pondérée par les mises en jeu (stake), permettant d’optimiser la vitesse de diffusion sur le réseau.

Grâce à cette combinaison, la finalité des transactions pourrait devenir encore plus rapide qu’une recherche Google (≈200 millisecondes) et comparable à la rapidité des règlements Visa. Cette course à la performance transactionnelle se reflète déjà dans l’écosystème, comme l’illustre la publication sur X de Syndica mettant en avant les performances récentes de Solana (SOL) :

Des usages inédits pour la DeFi, le gaming et les paiements

Cette augmentation de presque centuple par rapport à la vitesse actuelle pave la route pour de nouvelles applications sur Solana.

Dans l’application, la DeFi pourrait être avantagée par des transactions en temps réel, supprimant les retards qui entravent certaines méthodes de négociation. Il se pourrait que l’expérience de jeu sur la blockchain soit tout aussi fluide et comparable aux standards des jeux traditionnels.

Au final, les paiements quasi immédiats pourraient être bénéfiques pour les transactions commerciales pour les particuliers, un aspect fréquemment considéré comme crucial pour concurrencer les systèmes financiers traditionnels.

D’ailleurs, certains analystes comparent déjà Solana au Nasdaq, estimant que sa rapidité pourrait bientôt rivaliser avec les géants des marchés traditionnels.

Transactions et volumes de Solana et du Nasdaq. Source : flipthe.market

Un vote communautaire écrasant

Le processus de gouvernance s’est conclu le 4 septembre 2025. Selon les résultats publiés, 98,94 % des participants ont validé la proposition, démontrant un consensus rare au sein de l’écosystème.

Dès lors, le projet est passé en phase d’implémentation. Le programme envisage une implémentation sur testnet pour décembre 2025, lors de la conférence Breakpoint, suivie d’un déploiement sur mainnet au début de l’année 2026.

Des interrogations sur la résilience du réseau

Malgré une palpable excitation, certaines voix s’élèvent pour exprimer leurs inquiétudes quant à la dépendance actuelle de Solana vis-à-vis d’un seul client validateur, Agave. Cette concentration pourrait constituer un point faible en cas de problème ou d’anomalie.

Néanmoins, un projet annexe nommé Firedancer, développé par Jump Crypto, est actuellement en développement et devrait renforcer la robustesse du réseau grâce à la diversification de ses configurations logicielles.

Solana face au défi de l’adoption

Grâce à Alpenglow, Solana franchit une étape importante dans sa quête d’efficacité. Toutefois, la réussite de cette mise à jour dépendra de l’aptitude du réseau à attirer des développeurs, des projets et des utilisateurs dans un environnement concurrentiel où Ethereum (ETH), Polygon (POL) et d’autres solutions de couche 2 progressent rapidement.

En définitive, si Alpenglow tenait ses engagements, Solana pourrait s’affirmer comme la blockchain privilégiée pour les applications qui requièrent une faible latence et des transactions en temps réel.

