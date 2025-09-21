Bitcoin en danger d’ici à 2030 ? L’alerte de Anatoly Yakovenko fait froid dans le dos

Dernière Mise à Jour: Septembre 21, 2025

Anatoly Yakovenko, cofondateur de Solana, vient de lancer une alerte qui fait réagir dans la cryptosphère. Selon lui, d’ici à 2030, le Bitcoin risque de se retrouver en danger face à une menace inattendue, mais redoutable : l’informatique quantique. À mesure que cette technologie progresse, elle pourrait saper les fondations mêmes de la sécurité qui fait aujourd’hui la force de Bitcoin.

L’alerte d’Anatoly Yakovenko : le spectre quantique

Pour Yakovenko, le danger est clair. Si les ordinateurs quantiques atteignent une puissance suffisante, ils pourraient casser les algorithmes cryptographiques actuels, en particulier l’ECDSA qui protège les transactions Bitcoin. Une telle avancée va permettre à des acteurs malveillants de dérober des clés privées et de manipuler la blockchain.

Solana’s Anatoly Yakovenko on Crypto's Next Era: Quantum, AI, and the Future of Money



(0:00) Introducing Solana Co-Founder Anatoly Yakovenko



(0:55) Crypto under Trump vs Biden, stablecoin boom, what it means for US treasuries



(5:56) Traditional exchanges using blockchain vs… pic.twitter.com/C7Ux2Bkm95 — The All-In Podcast (@theallinpod) September 18, 2025

D’ici à 2030, sans avancées majeures dans la cryptographie post-quantique, Bitcoin risque de devenir vulnérable, d’après ses prédictions. C’est une perspective qui glace le dos des partisans du Bitcoin, dont la confiance repose sur l’idée que son réseau est, et restera, inviolable.

Solana, innovation et adaptabilité

En tant que cofondateur de Solana, Yakovenko connaît les défis liés à la sécurité des blockchains. Solana a bâti sa réputation sur la vitesse, l’évolutivité et une réelle disposition à s’adapter rapidement. Pour lui, la communauté crypto doit se mobiliser, explorer les solutions « post-quantiques » et, surtout, préparer un plan de transition réaliste.

D’ailleurs, des recherches existent déjà : signatures basées sur des réseaux euclidiens, protocoles hybrides, expérimentations de cryptographie post-quantique. Mais le défi est colossal. Il faudra adapter Bitcoin, un protocole aux règles lourdes et à la gouvernance complexe, à ces nouvelles exigences.

Une course contre la montre

Le calendrier joue contre Bitcoin. Les géants de la tech comme Google, IBM et Microsoft annoncent chaque année de nouvelles percées dans la recherche quantique. Si une machine capable de casser les cryptosystèmes actuels voyait le jour avant que Bitcoin ne se protège, les conséquences seraient dévastatrices.

En gros, cette menace place l’écosystème dans une course effrénée. Il est impératif d’innover plus vite que les laboratoires de recherche quantique. Or, le processus d’adoption d’une mise à jour par la communauté Bitcoin est réputé long et conflictuel.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

