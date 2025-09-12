Actualité XRP, BTC et ETH du 12 septembre : prédiction, régulation, données on-chain

Le marché des cryptomonnaies aborde cette séance dans un climat d’espérance. D’autant plus qu’il y a un nouveau regain d’optimisme alors que le marché retrouve les 4 000 milliards de capitalisation.

Toujours porté par l’élan de la séance précédente Bitcoin est désormais en passe de consolider le niveau 115 000 $. Il est notamment soutenu par les flux institutionnels en direction des ETF. Pendant ce temps, Ethereum retrouve aussi son support psychologique de 4 500 $ après sa récente correction.

De son côté, XRP oscille autour de 3 $, coincé entre un support fragile et une résistance tenace. En toile de fond, les investisseurs scrutent les signaux macroéconomiques américains, notamment l’évolution des taux de la Fed, tout en restant attentifs à la baisse de l’activité on-chain sur plusieurs altcoins. Résultat : un marché hésitant, mais où chaque cassure technique pourrait rapidement déclencher une nouvelle vague de volatilité.