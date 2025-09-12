De 10 000 $ à 108 M$ : la résurrection spectaculaire d’une baleine BTC

Un portefeuille Bitcoin resté muet depuis 2012 vient de bouger. Le 11 septembre, l’outil d’analyse on-chain Lookonchain a repéré trois adresses liées qui ont déplacé 137 BTC, soit environ 15,6 M$, à partir d’un stock total de 955 BTC désormais évalué autour de 108 M$. Selon les mêmes relevés, 5 BTC ont pris la direction de Kraken, signal classique d’une intention de vente.

Une reprise d’activité des « dormants » qui s’intensifie

Ces adresses avaient été actives pour la dernière fois quand Bitcoin valait 12 $ l’unité : le solde représentait alors près de 10 000 $. À plus de 113 000 $ par BTC au moment des faits, la performance dépasse 10 000 % en un peu plus d’une décennie.

Ce réveil ne sort pas de nulle part. D’autres portefeuilles très anciens ont bougé ces derniers mois, parfois liés à des ventes de taille institutionnelle.

En août, un gros portefeuille a fait bouger des montants en Ethereum, provoquant une brève pression sur BTC. Surtout, l’analyste JA Maartunn relève que plus de 604 000 BTC âgés de 3 à 5 ans ont été déplacés on-chain depuis mars. Pour une cohorte habituée à traverser les cycles sans bouger, c’est un changement de comportement notable.

Ces flux ne sont pas tous vendeurs. Ils relèvent aussi de réallocations, de sécurisation (nouveaux cold wallets) ou de tests de liquidité.

Prise de profits ou simple rééquilibrage de trésorerie ?

L’envoi de 5 BTC vers Kraken ressemble à un test, pas à une capitulation. D’autres signaux appuient un scénario de prise de profit mesurée : Bitcoin a inscrit des sommets au-dessus de 110 000 $, un niveau psychologique favorable aux sorties tactiques.

À l’inverse, la majorité des fonds (plus de 800 BTC) n’a pas été transférée vers des brokers ou des CEX identifiés. Une part des « réveils » récents s’explique aussi par des rééquilibrages : couverture de dépenses, diversification vers ETH et quelques grosses alts, ou recentrage sur des solutions de portefeuilles cryptos plus modernes. Tant que les volumes restent stables et que l’offre ne déborde pas les carnets, l’impact prix demeure contenu.

Ce que cela dit du cycle en cours

Historiquement, les longues périodes d’inactivité suivies d’un sursaut coïncident avec des phases de transition : prise de profit après un palier, ou repositionnement avant une nouvelle jambe de tendance. Le contexte actuel s’y prête. Les entrées sur ETF Bitcoin se sont raffermies depuis fin été, tandis que l’activité retail reste plus prudente.

Ce mix favorise une gestion plus « professionnelle » des sorties : fractionnées, espacées, et souvent hedgées. Pour lire le signal, les desks observent trois repères. Un, la persistance des flux sortants vers les CEX : si elle s’accélère, l’offre pèse. Deux, la reconstitution de soldes vers des wallets : signe d’un simple remaniement.

Trois, la réaction du funding et des bases (spot/futures) : si elles restent sages malgré ces mouvements, la structure du marché absorbe bien.

Une leçon de mécanique on-chain plus que de storytelling

L’épisode rappelle une évidence : sur Bitcoin, chaque transfert est traçable et lisible dans son contexte. Une baleine qui bouge n’est pas un verdict en soi. La destination (CEX, OTC, cold wallets), la taille relative du flux, et la répétition sur plusieurs jours comptent davantage.

Dans le cas présent, les données publiques indiquent un envoi limité vers Kraken, une majorité de fonds toujours hors marché, et un environnement où d’autres « dormants » réapparaissent pour des motifs variés. Les investisseurs de long terme profitent logiquement d’un prix à six chiffres pour sécuriser une part des gains. Le reste relève d’une gestion d’inventaire qui ne menace pas, à elle seule, la pente de fond, sauf si les prochains transferts pivotent clairement vers la vente.

Source : Lookonchain, Farside

