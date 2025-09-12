Le bitcoin teste la résistance 115 000 $ : breakout en vue ?

Le bitcoin évolue autour de 115 500 dollars ce 12 septembre, au plus haut de la semaine. Le marché scrute la résistance technique de 115 000 dollars, dont le franchissement pourrait ouvrir la voie vers 118 000, voire 120 000 dollars. Entre signaux institutionnels et prudence macroéconomique, le scénario haussier reste fragile.

Le bitcoin oscille dans une zone comprise entre 111 000 et 115 500 dollars depuis quelques jours. Le prix se stabilise actuellement à 115 500 dollars, soit son plus haut niveau de la semaine. La capitalisation s’élève à environ 2,3 trillions de dollars, avec un volume d’échanges supérieur à 49 milliards sur les dernières 24 heures, selon CoinGecko.

Les indicateurs techniques confirment l’hypothèse. Le MACD reste légèrement positif, cependant il n’y a pas de signal de rupture clair. L’actif se situe toujours dans une dynamique haussière, mais elle manque encore de conviction pour valider un breakout franc.

Le support court terme se situe autour de 111 000 à 112 500 dollars. Une rechute vers cette zone en cas d’échec au-dessus de 115 000 ne peut être exclue.

Les facteurs qui soutiennent le scénario haussier

On dénombre plusieurs facteurs qui soutiennent la hausse de bitcoin. Pour commencer, on observe depuis début septembre des flux positifs vers les ETF spot Bitcoin. En effet, les entrées nettes sont quotidiennes, ce qui renforce la demande institutionnelle. Ces afflux réguliers agissent comme un plancher de liquidité et contribuent donc à absorber les ventes.

Le contexte macroéconomique joue également en faveur du bitcoin. L’inflation américaine a progressé de 2,9 % sur un an en août, conformément aux attentes des analystes. Ce qui réduit la probabilité d’un durcissement monétaire supplémentaire de la Réserve fédérale, et donc, soutient les actifs risqués comme les cryptomonnaies.

D’un point de vue historique, les périodes de consolidation prolongées juste sous une résistance importante ont souvent précédé de fortes accélérations. Le marché se souvient des 30 000 dollars franchis en 2023 puis des 69 000 dollars en 2024. Ces seuils avaient déclenché des phases de hausse rapides après plusieurs semaines d’hésitation.

Toutefois, le scénario inverse reste possible. Un rejet à proximité de 115 000 pourrait entraîner des prises de bénéfices rapides et ramener le bitcoin sous 112 000 dollars.

Bitcoin Hyper, l’alternative qui mise sur la vitesse

Tandis que le bitcoin teste une résistance clé, certains investisseurs cherchent des opportunités ailleurs. Bitcoin Hyper est la prévente qui fait parler d’elle, avec déjà plusieurs millions de dollars récoltés.

Bitcoin Hyper se présente comme une déclinaison rapide et scalable du bitcoin. Il met en avant une amélioration de la vitesse des transactions et une efficacité énergétique accrue. L’idée est de conserver l’image du bitcoin et son écosystème, mais de proposer une version plus adaptée aux paiements quotidiens. Une amélioration 2.0. de l’actif roi, dans un sens.

L’engouement autour du projet reflète une stratégie courante. Celle de diversifier son portefeuille entre un actif considéré comme sûr tel le bitcoin, et des tokens émergents au potentiel plus risqué mais plus rémunérateur.

