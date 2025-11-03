Lancement réussi pour l’ETF Solana de Bitwise : SOL à 500 dollars pour 2025 ?

L’industrie crypto continue son expansion. Solana devient progressivement un produit à destination des institutionnels, une dynamique qui fut récemment alimentée par Bitwise. En ce sens, quel avenir pour l’une des plus importantes blockchains de l’écosystème durant les prochains mois ? Récapitulons la situation et voyons les niveaux à surveiller pour SOL.

ETF SOL spot intégrant le staking : la réussite de Bitwise

Nous avons couvert à de nombreuses reprises l’actualité des derniers jours, portant sur l’approbation par la SEC du $BSOL, l‘ETF SOL spot de Bitwise qui intègre le staking. Cela ouvre une nouvelle tendance pour le marché, pendant que la question du staking dans les ETF ethereum reste en attente.

Les données de Farside sont très intéressantes. Elles mettent en exergue un flux constant sur le $BSOL de Bitwise. Entre 36 millions de près de 70 millions de dollars de flux quotidiens, ce véhicule d’investissement accumule à lui seul près de 200 millions de flux positifs.

Avec 105 millions de dollars en AUM, le rendement net en staking est de 3,11 %. Un chiffre intéressant au regard des LST SOL où les rendements varient entre 6 et 8 %. Un moyen pour Bitwise d’optimiser ses gains, tout en permettant à ses clients de participer à la sécurisation du réseau.

Les niveaux à surveiller sur le cours de SOL

Techniquement parlant, SOL est en mauvaise posture. En chutant sous une zone pivot autour des 185/190 dollars, les acheteurs prennent la main et amène le cours sous sa MA100 1D qui opérait comme support depuis le mois d’août. Bien que la cassure à la baisse n’est pas confirmée, cela fragilise la tendance à long terme.

Si le cours de $SOL ne parvient pas à rebondir rapidement au-delà des 200 dollars, surveillez attentivement les niveaux techniques qui se situent à 160 dollars et 135 dollars. Ce sont des zones de supports sur lesquels Solana s’est appuyé à de nombreuses reprises pour prendre la direction des 250 dollars.

Le niveau à 160 dollars est le plus important. En confluence avec l’EMA200, il ne doit pas être perdu, sinon cela accentuera la tendance baissière qui a pris place sur l’unité de temps 3D.

Un ETF SOL spot intégrant le staking ne suffit pas à absorber la pression vendeuse. Pendant ce temps, la TVL de la blockchain parvient à se maintenir sur les mêmes niveaux qu’au début d’année 2025.

Oscillant autour des 11 milliards de dollars, l’ETF SOL pourrait avoir un effet à retardement positif. Les flux pourraient s’accélérer avec quelques mois de décalage, tel que nous avions pu le constater sur bitcoin et ethereum. La situation est à monitorer activement, surtout si de nouveaux produits sur SOL voient le jour.

