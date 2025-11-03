« Je ne sais pas qui c’est » : Trump nie connaître CZ juste après l’avoir gracié

Donald Trump a gracié l’un des hommes les plus connus de la crypto, avant de déclarer en interview qu’il ne savait même pas qui il était. Une sortie qui étonne, amuse… et inquiète. Parce que derrière cette affaire, il y a bien plus qu’une simple bourde médiatique : des milliards de dollars, des liens troubles, et une guerre d’influence autour de la régulation crypto aux États-Unis.

Tout commence le 23 octobre dernier, quand Donald Trump accorde un pardon complet à Changpeng Zhao, plus connu sous le nom de CZ. Ce geste efface purement et simplement sa condamnation pour violations des lois américaines sur le blanchiment d’argent, prononcée en 2023. À l’époque, CZ avait reconnu les faits, versé une amende record et purgé quelques mois de prison.

Pour ceux qui suivent la crypto, CZ n’a rien d’un inconnu. Fondateur de Binance, il a bâti l’un des plus grands empires de l’écosystème. Malgré ses démêlés avec la justice, il reste une figure emblématique du secteur, à la fois controversée pour certains et respectée par d’autres.

« Je ne sais pas qui c’est » : la phrase qui fait polémique

Quelques jours seulement après avoir signé ce pardon, Donald Trump se retrouve face aux caméras de CBS pour l’émission 60 Minutes. Lorsqu’on l’interroge sur CZ, il répond tout simplement (58:58) :

« Je ne sais pas qui c’est. Aucune idée de qui il est. On m’a dit qu’il avait été traité injustement. Je ne m’intéresse pas à la crypto, je n’y connais rien. Mais beaucoup de gens m’ont dit que cet homme n’aurait jamais dû être poursuivi, alors j’ai signé le pardon. »

Ce décalage entre les actes et les mots pose question. Pourquoi gracier quelqu’un qu’on ne connaît pas ? Tentative de se couvrir ? Déni calculé ? Certains y voient une maladresse typique de Trump. D’autres, une façon habile de se dédouaner d’un geste qui pourrait gêner politiquement.

Des liens financiers entre Binance et la famille Trump ?

Officiellement, la décision serait motivée par la volonté de réparer une injustice. Trump affirme que l’administration Biden a mené une « chasse aux sorcières » contre l’innovation crypto, et que CZ aurait été victime de cette politique. Une position qui colle à son discours habituel : anti-système, pro-liberté, et opposé à la bureaucratie.

Mais le moment choisi pour ce pardon n’est pas anodin. Selon plusieurs sources, CZ aurait récemment investi jusqu’à 2 milliards de dollars dans World Liberty Financial, l’entreprise crypto liée à la famille Trump. Cette société développe notamment le token WLFI et un stablecoin pro-MAGA.

Ce timing fait grincer des dents. L’annonce de l’investissement précède de très peu la grâce présidentielle. Difficile de ne pas y voir une potentielle contrepartie. Même si Trump nie toute relation, les soupçons de conflit d’intérêts flottent. Et l’opposition politique s’en empare avec gourmandise.

Une affaire qui fait réagir jusqu’au Congrès

Du côté des politiques, les réactions ne se sont pas fait attendre. La sénatrice Elizabeth Warren dénonce un « cadeau déguisé » à un investisseur proche du clan Trump. Elle appelle même à une enquête parlementaire sur les liens financiers entre Binance et World Liberty.

Ce n’est pas la première fois que Trump sort la carte du « je ne connais pas cette personne ». On se souvient notamment de sa déclaration pendant l’enquête sur l’affaire Paul Manafort, son ex-directeur de campagne, qu’il a tenté de minimiser en disant : « Je crois qu’il a travaillé pour moi pendant une courte période », alors qu’il avait dirigé toute sa campagne présidentielle de 2016. Une posture classique chez Trump pour prendre ses distances avec des proches devenus encombrants.

Dans la crypto-sphère, les opinions sont partagées. D’un côté, certains saluent le retour de CZ et la levée des sanctions contre Binance. De l’autre, beaucoup s’inquiètent d’un précédent dangereux : peut-on acheter son pardon en soutenant la bonne personne au bon moment ? Au final, tout ça renforce le flou qui entoure les liens entre sa famille, la crypto et les grandes fortunes du secteur.

