Effet CZ : Aster (ASTER) prend +30 % après un tweet

Ce dimanche 2 novembre, Changpeng « CZ » Zhao a publié sur X qu’il venait d’acheter environ 2,09 millions d’ASTER « avec son propre argent », en précisant acheter et conserver. En quelques minutes, ASTER a bondi de 30 %, avec des pointes rapportées autour de 1,17–1,30 $, avant un léger reflux. Attention à la confusion : ASTER est le token du DEX Aster, il ne s’agit pas d’ASTR (Astar Network).

Le tweet qui allume la mèche : 2,09 M d’ASTER, volumes en surchauffe

Dans son post, CZ évoque un achat personnel d’ASTER autour de 0,91 $ et un positionnement long terme. L’annonce a déclenché un saut immédiat du prix, relayé par plusieurs médias : +20–35 % selon les pointages, un pic vers 1,17–1,30 $, et un volume qui s’est emballé sur le spot et les perpétuels.

La dynamique a aussi réveillé la spéculation sur de possibles expositions de CZ à d’autres projets de BNB Chain, même si rien ne permet de l’affirmer à ce stade. Par ailleurs, le projet Aster avait récemment communiqué sur sa tokenomics et des buybacks/burns programmés, éléments qui nourrissent l’arrière-plan fondamental.

Dans la foulée, des analyses de marché ont noté l’arrivée de positions vendeuses opportunistes sur des niveaux proches de 1,05–1,25 $. Signe d’un risque de retracement rapide après la mèche. Ce schéma reste classique lors d’un pump d’influence : emballement initial, puis arbitrages des whales sur une structure de carnet devenue fragile. Les supports cités se situent autour de 0,98–1,00 $, avec un pivot psychologique vers 1,10 $.

Full disclosure. I just bought some Aster today, using my own money, on @Binance.



I am not a trader. I buy and hold. pic.twitter.com/wvmBwaXbKD — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 2, 2025

Influence vs fondamentaux : que vaut vraiment le pump ?

Sur le court terme, l’effet d’annonce domine. L’endorsement d’une figure visible crée un afflux de flux qui compresse les spreads et propulse le prix.

Mais la trajectoire de moyen terme dépendra de la réalité produit. Aster se présente comme un DEX multi-chaînes orienté perpétuels et spot. Son ambition est d’offrir une exécution proche des CEX et des modes de trading adaptés à la fois aux débutants et aux profils avancés. Si l’équipe délivre des intégrations solides et des volumes organiques, le choc peut laisser place à une tendance plus durable.

Dans cette perspective, trois points méritent un suivi régulier. D’abord, la liquidité durable sur les paires clés et la tenue des volumes hors phase émotionnelle. Ensuite, la gouvernance et la tokenomics d’ASTER : cadence des buybacks/burns, répartition, éventuels vesting. Enfin, les audits et la sécurité opérationnelle, décisifs pour un DEX qui prétend à l’échelle. Sans ces briques, l’effet CZ restera un épisode plus qu’un catalyseur.

Check-list trader : niveaux, risques, calendrier proche

Pour les opérateurs de court terme, la grille de lecture est pragmatique. Côté niveaux, il faut observer la zone 1,00–1,10 $ pour valider une construction au-dessus des prix d’annonce, et surveiller les rejets vers 1,17–1,30 $ qui ont servi de mèche.

On dénombre toutefois certains risques. Parmi eux, volatilité élevée, slippage sur carnets peu profonds, pics de funding sur les perpétuels et possibilité de squeezes dans les deux sens.

Enfin, côté calendrier, il faudra vérifier les roadmaps publiques, la cadence des livrables du DEX, et les annonces de liquidité croisée ou d’intégrations qui pourraient stabiliser l’intérêt. À défaut, l’actif peut retomber dans un range capricieux.

