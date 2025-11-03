Budget France 2026 : les cryptos dans le viseur de la nouvelle taxe sur la “richesse improductive”

La fiscalité française s’apprête à prendre un virage, et les détenteurs de crypto pourraient bien être sur la ligne de front. L’Assemblée nationale vient d’adopter un amendement qui élargit l’actuel impôt sur la fortune immobilière (IFI) aux “biens improductifs”. Et les cryptos en font désormais parties. Cette mesure, si elle est confirmée dans le budget 2026, pourrait concerner de nombreux investisseurs. Nouveau nom, nouvelle base taxable, taux unique… Voici ce qui change concrètement pour votre portefeuille crypto.

Taxe “richesse improductive” : ce qui change pour les détenteurs de crypto

Après avoir rejeté la taxe Zucman, le parlement a adopté fin octobre un texte qui transforme l’IFI en un impôt plus large sur la « fortune improductive ». Concrètement, cela signifie que le fisc ne se contentera plus de regarder votre patrimoine matériel. Il prendra aussi en compte d’autres actifs considérés comme peu utiles à l’économie… dont vos cryptos.

Ce changement repose sur une idée simple : réorienter l’épargne vers des placements jugés plus « productifs », comme les actions d’entreprises. Résultat : à partir de 2026, vous pourriez devoir déclarer vos cryptos dans l’assiette de cet impôt, au même titre qu’un lingot d’or ou une voiture de collection.

Qui paie ? Seuil, taux et biens concernés (crypto incluse)

Ce nouvel impôt concernerait uniquement les gens dont le patrimoine improductif dépasse 2 million d’euros, net de dettes. Et attention, on parle ici d’un patrimoine global : immobiliers (hors logement principal), cryptos, objets de valeur, métaux précieux ou encore certains contrats d’assurance-vie.

Le taux serait fixe à 1 %, peu importe le montant total de votre patrimoine. Ce forfait remplace l’ancien barème progressif de l’IFI. À noter : un seul bien d’habitation, en général votre résidence principale ou unique, bénéficierait d’un abattement jusqu’à 1 million d’euros.

Évaluer vos cryptos au 1ᵉʳ janvier 2026 : méthode et justificatifs à garder

Si la réforme entre en vigueur, l’administration évaluera vos cryptos à leur valeur de marché au 1ᵉʳ janvier 2026, en se basant sur vos relevés de comptes d’exchange ou sur le prix spot de chaque token à cette date.

Avec un marché aussi volatil que celui des cryptos, ça peut vite devenir un casse-tête. Il faudra donc penser à garder des preuves solides : captures d’écran, exports de wallet, historiques de compte… Bref, tout ce qui peut prouver combien vous aviez exactement, et à quel prix. Mieux vaut s’y prendre à l’avance, plutôt que de courir après les infos six mois plus tard.

Où en est la loi ? Les étapes avant une entrée en vigueur en 2026

Le texte a été adopté à l’Assemblée nationale le 31 octobre par 163 voix contre 150. Il reste maintenant à franchir l’étape du Sénat, avant une éventuelle navette parlementaire ou saisine du Conseil constitutionnel. Rien n’est encore définitif, mais le gouvernement n’a pas bloqué l’amendement.

Si la loi de finances 2026 confirme la mesure, elle s’appliquera dès le 1ᵉʳ janvier. L’État évaluera alors votre patrimoine à cette date pour déterminer si vous êtes concerné par la taxe.

