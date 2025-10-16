Un empire crypto à la Maison-Blanche ? Le clan Trump pèse déjà 1 milliard $

Le président américain Donald Trump ne dirige plus seulement la Maison-Blanche. Il pilote désormais un véritable empire crypto, avec une estimation de profit à plus d’un milliard de dollars sur l’année écoulée. Selon une enquête du Financial Times, cette fortune découle d’un mélange explosif de tokens, stablecoins et memecoins créés ou soutenus par la famille Trump. Et le chiffre pourrait être encore plus élevé.

World Liberty Financial, la pièce maîtresse

Eric Trump, le fils du président, a confirmé que “les profits réels sont probablement supérieurs”. Au centre du dispositif : World Liberty Financial (WLFI). Cette société, fondée par les fils Trump et leurs proches, a lancé une gamme de tokens et de stablecoins qui s’arrachent sur le marché. Le site officiel y présente Donald Trump lui-même comme “co-fondateur émérite”.

WLFI a vu sa valorisation exploser après le déblocage de tokens en août, faisant grimper la participation familiale à près de 5 milliards de dollars. Ne serait-ce que sur cette année, les revenus générés par le projet dépasseraient 550 millions de dollars. Donald Trump lui-même a d’ailleurs déclaré 57,4 millions $ de revenus personnels liés à WLFI. C’est bien la preuve que cette entreprise crypto est désormais un pilier de son patrimoine.

Quand les memecoins deviennent affaires d’État

Mais l’empire Trump ne s’arrête pas à la finance décentralisée. Le clan a aussi surfé sur la vague des memecoins en lançant deux jetons officiels : TRUMP ($TRUMP), coté autour de 5,95 $, et MELANIA ($MELANIA), à 0,11 $. Ensemble, ils ont rapporté plus de 420 millions $ via les ventes et les frais de transaction.

Les chiffres sont impressionnants, même si la réalité du marché est plus rude. Le jeton $TRUMP a chuté de 90 % depuis son sommet historique. Dans le même temps, $MELANIA a perdu plus de 99 % de sa valeur. Ce contraste illustre bien la nature du phénomène. Une réussite financière fulgurante, mais portée par la spéculation pure.

USD1 : le stablecoin pro-Trump

Autre pièce du puzzle, le stablecoin USD1, émis par World Liberty Financial. Lancé en avril, il est rapidement devenu le cinquième stablecoin mondial, avec une capitalisation de 2,68 milliards de dollars selon.

La famille Trump en aurait déjà tiré 42 millions $ de bénéfices directs. Ce succès confère à Trump un rôle inédit pour un président américain. Un acteur central du marché des stablecoins, un secteur en pleine effervescence réglementaire.

Un empire qui se structure

En parallèle, la Trump Organization consolide son influence via Trump Media & Technology Group, la maison-mère de Truth Social, qui détient aussi une trésorerie en Bitcoin.

La valeur de cette entité approche désormais 1,9 milliard $, selon le Financial Times. Et ce n’est pas tout. La startup à l’origine du memecoin TRUMP cherche à lever 200 millions $ pour racheter des tokens et soutenir leur prix.

De son côté, ALT5 Sigma Corporation, partenaire de WLFI, veut lever 1,5 milliard $ pour renforcer sa trésorerie crypto. Autrement dit, l’écosystème Trump se dote des outils financiers d’un véritable conglomérat blockchain.

Analyse : stratégie ou symbole ?

Derrière les chiffres, la stratégie du clan Trump est limpide. Un positionnement net au croisement de la politique, de la finance et du marketing digital. Chaque token, chaque annonce, chaque levée de fonds sert autant à générer des profits qu’à renforcer une image de puissance économique parallèle.

L’utilisation de l’IA, des memecoins et des stablecoins à l’échelle d’une famille présidentielle crée un précédent inédit. Reste à savoir si cet empire reposera sur des bases solides ou sur un engouement spéculatif passager. Une chose est sûre : la crypto est déjà entrée à la Maison-Blanche, et ce n’est plus une figure de style.

Source : Financial Times

