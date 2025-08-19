La Corée du Sud suspend temporairement les prêts en cryptos

La Commission des services financiers (FSC) en Corée du Sud a ordonné aux places d’échange d’actifs numériques locales de suspendre de façon temporaire leurs opérations de prêt en cryptos. La raison ? Ces services se trouvent dans une zone grise juridique risquant d’entraîner des pertes pour les utilisateurs.

Les raisons de cette inquiétude

La décision des autorités coréennes s’inscrit dans une tendance plus générale de réglementation accrue du secteur des cryptos dans le pays, avec des initiatives telles que :

L’approbation probable du premier ETF spot Bitcoin d’ici fin 2025 ;

d’ici fin 2025 ; Le développement d’un stablecoin adossé au won sud-coréen ;

sud-coréen ; La transformation progressive du cadre légal autour des actifs numériques, notamment via le Digital Asset Basic Act.

La FSC (au centre de la photo, son vice-président, Kwon Dae-young) a suspendu les nouveaux prêts en cryptos en attendant la nouvelle réglementation.

Concrètement, que se passe-t-il ?

La décision de la FSC a entraîné la suspension immédiate des nouveaux prêts. Par conséquent, plus aucun nouveau prêt crypto ne peut avoir lieu, tant que le régulateur n’a pas édicté des directives claires à ce sujet. En revanche, les anciennes opérations se maintiennent. Ainsi, les contrats existants restent valides. Les emprunteurs peuvent les rembourser ou les prolonger pendant la transition.

En matière de contrôle, les exigences se durcissent. La FSC prévoit des inspections sur site de peur que les plateformes ne se conforment pas à ses ordres. De directives réglementaires sont en outre en cours de préparation. Elles incluront des mesures sur la gestion des risques, la conservation des actifs, des exigences claires en matière de capital et de limite d’effets de levier.

Un stablecoin adossé au won pour l’automne

De son côté, Park Min-kyu, membre du Parti démocratique coréen (DPK), a confirmé avoir « récemment reçu un rapport de la FSC sur l’orientation des crypto-monnaies stables ». Le régulateur est chargé de rendre public un projet de loi en vue de créer un stablecoin indexé sur le won coréen. Le texte devrait être soumis à l’Assemblée nationale vers le mois d’octobre.

Ce projet de loi devrait être inclus dans la deuxième phase de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels. Il est à noter que la FSC travaille depuis plus d’un an à l’élaboration d’une législation sur les actifs numériques et à la modification de son approche réglementaire. Elle a créé en novembre dernier le Comité des actifs virtuels afin de préparer la prochaine phase de son plan et de le finaliser d’ici le second semestre 2025.

Des acteurs politiques aux agendas différents

En juillet, les partis au pouvoir et d’opposition en Corée ont soumis des projets de loi concurrents visant à établir un cadre réglementaire clair pour les actifs numériques indexés sur le won.

Ainsi, Ahn Do-gil, membre de la commission de la planification et des finances du Parti démocrate, a présenté la loi sur l’émission et la distribution d’actifs numériques à valeur stable.

De son côté, Kim Eun-Hye, membre de la commission des territoires, des infrastructures et des transports du Parti du pouvoir au peuple (PPP) a proposé la loi sur l‘innovation en matière de paiement utilisant des actifs numériques à valeur fixe.

Source : FSC