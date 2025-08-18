Le Japon lance son premier stablecoin adossé au yen dès l’automne 2025

L’écosystème crypto mondial s’apprête à vivre un tournant stratégique : le Japon lancera dès l’automne 2025 le JPYC, premier stablecoin national indexé sur le yen. Supervisé par la Financial Services Agency (FSA), ce projet reflète la volonté du pays d’affirmer sa souveraineté numérique et de réduire sa dépendance aux stablecoins libellés en dollars.

Un lancement porté par JPYC Inc. et encadré par la FSA

À l’origine de cette initiative, la fintech tokyoïte JPYC Inc. obtient le feu vert des autorités. La FSA, régulateur financier de référence, a confirmé que l’enregistrement officiel de la société en tant qu’« entreprise de transfert d’argent » interviendra dès août 2025. Cette étape administrative ouvre la voie à l’émission du jeton dans les semaines qui suivront. Ainsi, le calendrier prévoit une approbation officielle entre septembre et novembre 2025.

Cette supervision n’a rien d’anecdotique. En effet, depuis la réforme du Payment Services Act en 2023, le Japon a mis en place l’un des cadres les plus stricts au monde pour les stablecoins. L’objectif consiste à offrir une transparence totale aux investisseurs tout en sécurisant les flux financiers numériques.

JPYC : un stablecoin conçu pour inspirer confiance

À la différence des cryptomonnaies volatiles, JPYC sera adossé 1:1 au yen japonais. Chaque jeton représentera donc un yen, garanti par des actifs liquides locaux, notamment des dépôts bancaires et des obligations d’État japonaises (JGBs). Ce choix démontre la volonté des autorités de privilégier la stabilité et la sécurité.

Japan is set to approve its first stablecoin pegged to the yen, expected this fall. Fintech company JPYC will lead the issuance, maintaining 1 JPYC = 1 yen, backed by bank deposits and government bonds. Both individuals and businesses will be able to receive tokens through… pic.twitter.com/BhZwYKqT1A — ThuanCapitalGlobal (@ThuanGlobal) August 18, 2025

Par ailleurs, JPYC Inc. distribuera ses jetons via des virements bancaires, directement convertis sur des portefeuilles électroniques agréés. Cette organisation vise à rassurer les utilisateurs, car elle s’inscrit dans une logique de conformité totale. Ainsi, seuls les acteurs accrédités auront la capacité de gérer l’achat, le transfert et la conversion du stablecoin.

Réduire la domination du dollar et stimuler la finance locale

Le Japon ne cache pas ses ambitions. Avec JPYC, le pays cherche à offrir une alternative aux stablecoins dominés par le dollar, tels que l’USDT (Tether) et l’USDC (Circle). Ces jetons représentent aujourd’hui plus de 90 % de la capitalisation du marché des stablecoins. Or, cette situation expose les acteurs financiers à une dépendance structurelle vis-à-vis des États-Unis.

À travers JPYC, Tokyo entend favoriser une finance numérique plus autonome. Concrètement, cela pourrait faciliter les paiements transfrontaliers, dynamiser la DeFi japonaise et même accroître la demande en obligations d’État. En d’autres termes, le yen numérique pourrait devenir un outil de souveraineté monétaire à part entière.

Des soutiens stratégiques et une vision à long terme

Le projet bénéficie déjà d’un partenaire de poids : Circle Ventures, société mère de l’USDC, a investi dans JPYC Inc. Cette alliance montre que les géants américains du secteur perçoivent le yen numérique non comme une menace, mais comme une complémentarité stratégique.

De plus, JPYC affiche des ambitions claires : l’entreprise vise à émettre plusieurs milliards de dollars de tokens sur trois ans. Une telle échelle pourrait transformer profondément le paysage financier asiatique et offrir aux entreprises locales un nouvel outil pour gérer leurs flux en crypto-actifs.

Un cadre réglementaire strict mais propice à l’innovation

L’approche japonaise se distingue nettement de celle d’autres juridictions. Contrairement à des marchés plus permissifs, la FSA exige que les émetteurs de stablecoins soient soit des banques, soit des sociétés fiduciaires, soit des établissements de transfert d’argent agréés. Ce modèle réduit les risques de dérives et accroît la confiance des utilisateurs.

Par ailleurs, la classification du JPYC comme “currency-denominated asset” assure une reconnaissance juridique solide. Cette innovation légale devrait encourager l’adoption du jeton, autant dans les usages quotidiens que dans les applications financières décentralisées.

The first #Yen Stablecoin (JPYC) will soon become Japan’s first approved yen-pegged stablecoin. Backed 1:1 by yen deposits and government bonds.



Target issuance of 1 trillion yen in three years.



First domestic yen stablecoin under Japan’s new rules.

-Brings stability and trust… pic.twitter.com/RCgSUqs32X — gaudenzio.eth (@gaudenzio_eth) August 18, 2025

Une adoption qui s’annonce multiple

Les cas d’usage envisagés sont nombreux. D’une part, JPYC pourrait simplifier les transferts d’argent internationaux, particulièrement pour les étudiants ou expatriés japonais. D’autre part, il faciliterait les paiements corporate et retail, renforçant la compétitivité des entreprises locales. Enfin, son intégration dans la finance décentralisée (DeFi) ouvre de nouvelles perspectives de rendement et de gestion d’actifs numériques.

Ainsi, le Japon ne se contente pas de suivre la tendance mondiale : il entend devenir un acteur pionnier dans la mise en place de stablecoins adossés à des monnaies souveraines.

