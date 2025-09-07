Kraken acquiert Breakout pour muscler son offre de trading crypto à effet de levier

Kraken, l’un des plus anciens exchanges crypto américains, accélère encore son offensive. La société vient d’officialiser l’acquisition de Breakout, une jeune plateforme de prop trading née en Floride en 2023.

Avec l’opération, elle souhaite intégrer un modèle de financement basé sur la performance des traders et ouvrir les portes d’un trading de Bitcoin et d’Ethereum à effet de levier directement depuis Kraken Pro.

Breakout, une pépinière de traders financés

Breakout a pris les rênes en deux ans dans un segment encore peu exploré de la crypto : le prop trading appliqué aux actifs numériques. Mais, ce n’est pas une surprise. La plateforme promet en effet de fournir jusqu’à 200 000 dollars de capital de trading aux candidats capables de prouver leurs compétences via une série de tests stricts.

L’évaluation repose sur trois piliers : discipline dans la gestion des risques, constance stratégique et respect de seuils de pertes maximales (drawdown). Les traders retenus peuvent alors exploiter ce capital afin de trader plus de 50 paires de cryptos, avec la possibilité d’utiliser un levier allant jusqu’à 5x sur Bitcoin et Ethereum.

Le système repose sur une logique de méritocratie. Là où la plupart des aspirants doivent engager leurs propres fonds, et donc assumer directement le risque, Breakout ne sélectionne que sur la performance. Les meilleurs ont la possibilité de conserver jusqu’à 90 % des bénéfices générés, une incitation forte à trader de manière disciplinée.

Kraken pousse son avantage stratégique

Quelques mois plus tôt, en mai 2025, Kraken avait déboursé 1,5 milliard de dollars pour s’offrir NinjaTrader, un acteur reconnu du trading à terme. Avec Breakout, la firme ajoute donc une pièce supplémentaire à sa stratégie : proposer à la fois des infrastructures solides et des modèles financiers avancés qui donnent l’accès au capital.

Incredibly excited to share that Breakout has been acquired by @krakenfx. In under 19 months since launch, Breakout has quickly evolved into the leading evaluation-based prop platform for crypto traders globally. https://t.co/XXjj24bKEK — Alex (@unclesendit) September 4, 2025

« Nous voulons passer d’un système où seuls ceux qui possèdent du capital peuvent trader à grande échelle, à un modèle où la compétence prime », a résumé Arjun Sethi, co-CEO de Kraken.

Un discours qui colle à la culture maison. En effet, Kraken s’est toujours positionné comme une alternative plus équitable et plus transparente aux géants centralisés du secteur.

Pourquoi c’est un tournant pour le trading crypto ?

Le prop trading n’est pas nouveau dans la finance traditionnelle. En réalité, des firmes comme Citadel Securities ou Jump Trading en ont fait un pilier de leur modèle économique. Mais dans le giron crypto, la pratique reste encore émergente.

En intégrant Breakout, Kraken devient l’un des premiers grands exchanges à proposer directement ce modèle dans son offre. C’est d’ailleurs un stratagème qui a été calculé : donner accès à du capital financé attire des traders talentueux qui, sans cela, resteraient en marge faute de ressources.

Dans le même temps, cela est aussi susceptible de générer un volume supplémentaire conséquent sur la plateforme, puisque ces comptes financés vont mécaniquement accroître l’activité.

Breakout avait déjà bâti une communauté active de traders indépendants. Alors, avec la force de frappe technologique et marketing de Kraken, le modèle pourrait rapidement changer d’échelle.

