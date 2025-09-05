El Salvador : Bukele tourne le dos au Bitcoin et parie sur l’or

Il y a quelques années, El Salvador faisait la une du monde entier en adoptant le Bitcoin comme monnaie officielle. C’était le grand pari de son président Nayib Bukele, convaincu que la crypto allait transformer l’économie du pays. Mais en 2025, le discours a bien changé. Le Bitcoin n’a plus de statut légal, les achats ont cessé… et l’or est devenu le nouveau rêve national.

Le Bitcoin n’est plus une monnaie légale

En septembre 2021, El Salvador devient le premier pays à faire du Bitcoin une monnaie légale, au même titre que le dollar. L’objectif étant de faciliter les transferts d’argent, d’attirer des investisseurs et d’offrir une alternative aux Salvadoriens exclus du système bancaire classique.

Mais en janvier 2025, changement de cap. Sous pression du FMI, qui imposait cette condition pour accorder un prêt de 1,4 milliard de dollars, le Parlement a voté la fin du statut légal du Bitcoin. Le rêve d’un État 100 % crypto s’effondre.

Des réserves de Bitcoin… plus petites que prévu

Pendant longtemps, Bukele affirmait « acheter un Bitcoin par jour », annonçant fièrement que le pays possédait plus de 6 000 BTC en réserve. Une stratégie censée renforcer l’image du pays comme pionnier des cryptos.

Mais en février 2025, surprise : la Banque centrale suggeste dans une lettre envoyée au FMI que le pays avait arrêter d’acheter du bitcoin il y a plusieurs mois et donc que les chiffres officiels étaient exagérés.

En réalité, les « achats » les plus récents n’était pas des achats, mais simplement des transferts de BTC déjà acheter des mois auparavant. Un coup dur pour la crédibilité du projet Bitcoin national… et pour la réputation du régime Bukele.

Cap sur l’or : une nouvelle ruée salvadorienne

Pendant que le Bitcoin perdait de sa magie, une autre idée germait dans l’esprit du président : exploiter l’or enfoui sous les terres salvadoriennes. Depuis 2017, l’exploitation des métaux était strictement interdite dans le pays, principalement pour des raisons environnementales. Mais Bukele considère aujourd’hui cette interdiction comme « absurde ». L’État vient aussi tout juste de décider d’acheter 50 millions de dollars d’or pour l’ajouter à sa réserve.

En décembre 2024, l’interdiction a été levée par l’Assemblée, et le président a rapidement signé une loi autorisant à nouveau l’extraction minière. Selon lui, l’or est une « richesse dormante » qui pourrait transformer l’économie du pays. Un discours séduisant certes, mais qui rappelle beaucoup le discours que le président tenait sur le Bitcoin il y quelques années…

Les critiques : écologie, FMI et promesses non tenues

Au final, le projet crypto du pays a rapidement montré ses limites. Très peu de Salvadoriens utilisaient réellement le Bitcoin au quotidien. Et les infrastructures (comme le portefeuille Chivo) ont coûté cher à l’État, pour un retour sur investissement quasi nul.

Il y avait des facteurs extérieurs, comme Le FMI, la Banque mondiale et plusieurs économistes qui conseillait sans cesse au président d’arrêter son projet crypto. Ils ont tous souligné l’échec de l’expérience.

Quant au nouveau pari sur l’or, il ne fait pas l’unanimité non plus. L’Église et plusieurs ONG du pays dénoncent une décision dangereuse pour la santé et pour l’environnement. Le minage de l’or consomme énormément d’eau, pollue les rivières et pourrait avoir un impact désastreux sur certaines régions rurales. Autrement dit : ce que Bukele voit comme une opportunité, beaucoup y voient un futur désastre écologique.

Avec la fin du statut légal du Bitcoin et la ruée vers l’or, El Salvador change clairement de cap. Le président Bukele cherche à diversifier l’économie du pays et à rassurer les partenaires internationaux… tout en gardant une partie de son image.

Après le rêve Bitcoin, Bukele tente une deuxième carte. Reste à voir si cette fois, le trésor sera bien au rendez-vous… ou si ce virage laissera à nouveau un goût amer.

