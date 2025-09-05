Bitcoin à 130 000 dollars et ethereum à 7 000 dollars ? Les niveaux à surveiller

Vers quelle direction se tourne le marché crypto pour les prochaines semaines ? Bitcoin et ethereum pourraient chercher de nouveaux ATHs dans un futur proche ? Faisons le point sur la situation technique du marché, les niveaux à surveiller pour ces actifs et le biais à établir pour les prochaines semaines.

Bitcoin Hyper, le projet qui se développe en parallèle de l’industrie

Pendant que le roi des cryptomonnaies regagne progressivement ses anciens supports, Bitcoin Hyper ne perd pas de temps. Construisant un Layer 2 sur bitcoin, il vise à déployer sur cette blockchain historique de nouvelles narratives telles que les memecoins, les NFT, la DeFi, un explorer on-chain et bien plus encore.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

DeFi summer en décalé pour bitcoin ? La fin d’année 2025 s’annonce particulièrement intéressante. Si le déploiement de Bitcoin Hyper se déroule correctement, cela pourrait apporter de la liquidité sur cet écosystème, amener le jeton natif du projet ($HYPER) sur le devant de la scène.

Avec de nombreux défis techniques, déployer un L2 BTC n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît puisqu’il convient de respecter la philosophie du projet, être aligné avec les attentes des bitcoiners. À ce jour, le projet a levé près de 15 millions de dollars. Un seuil symbolique qui marque l’intérêt du secteur pour HYPER. Et vous, qu’attendez-vous pour découvrir cet écosystème ?

La capitalisation de marché, en pleine tendance haussière

TOTAL1, le cours qui représente la capitalisation de l’ensemble du marché crypto, est en pleine tendance haussière. Défendant avec force la confluence des moyennes mobiles EMA13 & EMA 25, la récente formation de nouveaux sommets vient concrétiser le rebond ayant été amorcé en avril dernier.

Désormais, la zone des 3 600 milliards de dollars, ayant opéré comme résistance durant le mois de décembre, est devenue un support. Le marché se maintien au-dessus depuis la seconde moitié de juillet. Pour le moment, il n’y a rien de particulier à signaler. La tendance est haussière jusqu’à preuve du contraire.

En utilisant les extensions de Fibonacci du précédent retracement baissier, cela nous donne un objectif à 5 000 milliards de dollars. Concrètement, cela est réalisable, à condition que bitcoin et ethereum continuent l’expansion haussière. Voyons dans quelle configuration ils évoluent actuellement.

Bitcoin, prêt à franchir un pivot majeur

Bitcoin continue de latéraliser. Après la formation d’un sommet durant le mois d’août à plus de 123 000 dollars, le cours peine à y retourner. Après un passage temporaire sous les 110 000 dollars, bitcoin regagne ce niveau, se bataillant actuellement avec un pivot technique à 112 000 dollars, en confluence avec de nombreuses moyennes mobiles.

Si le cours du BTC parvient à s’affranchir de cette zone, il laissera derrière lui la résistance la plus importante. Dans la foulée, cela permettra de former un sommet 1D supérieur au précédent. Un contexte idéal pour retourner sur la borne haute du range et augmenter les probabilités pour la formation de nouveaux sommets. BTC à 130 000 dollars, un objectif largement faisable s’il parvient à sortir de la zone actuelle.

Ethereum construit un support à plus de 4 000 dollars

Pendant ce temps, la configuration d’ethereum est bien plus claire. La zone des 4 000 dollars, résistance historique, devient désormais un support. Confiné entre cette zone et l’ATH autour des 4 900 dollars, ethereum marque un temps de pause. Cela permet au marché de digérer sa récente hausse.

Le marché a les yeux tournés sur la zone psychologique des 5 000 dollars. Pour voir ethereum prendre la direction des 7 000 ou 8 000 dollars, c’est la dernière zone à franchir de manière franche. Cela permettra à ETH de couper net avec son action de prix, en date du précédent cycle haussier.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

