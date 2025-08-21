Kraken rachète Capitalise.ai et mise sur le trading automatisé en langage naturel

Le 20 août 2025, l’exchange de cryptomonnaies Kraken a annoncé l’acquisition de Capitalise.ai, une startup israélienne fondée en 2015 et spécialisée dans l’automatisation des stratégies de trading sans code. Cette société a développé une plateforme qui permet aux utilisateurs de transformer de simples instructions écrites en langage naturel en stratégies de trading exécutables sur différents marchés financiers, incluant les cryptomonnaies, les actions, le forex, les contrats à terme et les options.

Une intégration prévue dans Kraken Pro

Selon Kraken, la technologie de Capitalise.ai sera progressivement intégrée à Kraken Pro, la version avancée de sa plateforme de trading. Cette intégration, prévue plus tard dans l’année, doit permettre aux utilisateurs de concevoir, tester et exécuter des stratégies complexes sans recourir au code.

Kraken Pro is getting smarter.



We’ve acquired @Capitalise_ai to bring no-code trading automation directly into the platform.



Soon, you’ll be able to back-test, simulate, and deploy strategies using plain English – no code needed. pic.twitter.com/RgeK1uq7zE — Kraken (@krakenfx) August 20, 2025

Concrètement, l’interface permet d’écrire une consigne en langage courant — par exemple “acheter du Bitcoin si le prix passe sous 100 000 dollars et revendre à 110 000 dollars” — et de la voir automatiquement traduite en ordre de marché. Outre cette approche intuitive, Capitalise.ai propose également des outils de backtesting avec données historiques, ainsi que de l’analyse en temps réel, afin que les investisseurs puissent valider leurs hypothèses avant de les mettre en œuvre.

Cette acquisition traduit donc une volonté de Kraken de rendre l’automatisation du trading accessible à un public plus large, alors que de nombreux outils similaires restaient jusqu’ici réservés aux professionnels disposant de compétences techniques ou de ressources financières importantes.

Une tendance alimentée par l’essor du no-code et de l’IA

L’annonce de Kraken illustre une dynamique plus générale : l’essor des technologies no-code et IA-driven dans la finance. Ces dernières années, plusieurs startups ont cherché à démocratiser des outils de trading automatisé, longtemps limités à des fonds spéculatifs ou à des traders disposant d’équipes d’ingénieurs.

L’automatisation no-code constitue en effet un prolongement naturel de l’évolution des marchés financiers. Avec la multiplication des données et la vitesse d’exécution requise, l’automatisation devient un levier incontournable pour de nombreux investisseurs. Kraken n’est d’ailleurs pas le seul acteur à s’intéresser à ce domaine. Plusieurs plateformes concurrentes testent déjà des solutions d’intégration de l’IA pour simplifier l’élaboration de stratégies ou l’analyse de tendances de marché.

Dans ce contexte, l’acquisition de Capitalise.ai s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification. Ces derniers mois, Kraken a également lancé des produits dérivés aux États-Unis, élargissant son champ d’action au-delà du marché des cryptomonnaies. L’intégration d’un outil multi-actifs confirme ainsi une volonté d’attirer un public plus large, allant des traders crypto aux investisseurs traditionnels.

Une équipe intégrée au sein de Kraken

L’opération ne concerne pas uniquement la technologie. Les cofondateurs de Capitalise.ai, Amir Shiovich et Shahar Rabin, ainsi que l’ensemble de l’équipe technique, rejoignent Kraken. Leur mission consistera à poursuivre le développement de la solution, directement au sein de l’unité Kraken Pro.

L’intégration de l’équipe d’origine permet de maintenir une continuité dans l’évolution du produit et d’assurer que l’expertise accumulée depuis près de dix ans reste disponible. De cette manière, Kraken évite de simplement acheter un produit fini et choisit plutôt de s’appuyer sur une compétence existante pour faire évoluer sa propre offre.

Les détails financiers de la transaction n’ont pas été révélés. Toutefois, cette acquisition reflète une tendance observée dans l’industrie : plusieurs acteurs crypto cherchent à renforcer leurs services en rachetant des startups spécialisées dans l’intelligence artificielle et l’automatisation.

Les enjeux et limites de l’automatisation

Si cette opération attire l’attention, elle soulève aussi des questions. L’automatisation des stratégies de trading est perçue comme une opportunité d’élargir l’accès à des pratiques autrefois réservées à un cercle restreint. Toutefois, elle comporte des limites. Des stratégies mal calibrées peuvent amplifier les pertes, en particulier lorsque les marchés deviennent très volatils.

Ainsi, l’accessibilité accrue doit s’accompagner d’une certaine pédagogie. Pour les investisseurs particuliers, disposer d’outils performants ne garantit pas des résultats positifs. L’automatisation peut aider à éliminer certaines erreurs humaines, mais elle ne supprime pas le risque inhérent aux marchés financiers.

Dans un secteur où l’innovation technologique avance rapidement, l’acquisition de Capitalise.ai par Kraken illustre donc à la fois les promesses et les défis du trading automatisé. Reste à voir si cette initiative permettra à l’exchange d’élargir durablement sa base d’utilisateurs tout en répondant aux attentes d’un marché de plus en plus attentif aux solutions basées sur l’intelligence artificielle.

Source : Kraken

