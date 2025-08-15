Les investisseurs en éther misent (trop) sur une baisse des taux de la Fed

Dopés en début de semaine par les investissements d’acteurs institutionnels comme BlackRock, Fidelity et Grayscale dans leurs ETF, le prix d’Ethereum flambe.

Cependant, l’enthousiasme des investisseurs repose sur une hypothèse qui pourrait ne pas se réaliser : celle d’une baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine (FED) en septembre. Les analystes parient sur cette tendance baissière en raison d’une hausse moins forte qu’initialement prévu de l’inflation outre-Atlantique.

Sur un an, en juillet, trois mois après la forte hausse des droits de douane, les prix ont de fait grimpé de 2,7 % aux Etats-Unis. Soit un niveau moins brutal que le consensus (+2,8%) que les observateurs boursiers redoutaient, après une hausse de 2,7% en juin.

Un loyer de l’argent baissier : une bénédiction pour les cryptos

Pour schématiser, quand la Fed baisse ses taux directeurs, emprunter coûte de facto moins cher. Par conséquent, les investisseurs institutionnels et les particuliers ont alors plus de liquidités disponibles pour investir dans des actifs présentant un plus fort risque, y compris des crypto-monnaies comme Ethereum. Une diminution des taux appliqués par la Fed a généralement tendance à soutenir ou bien à faire monter le prix des cryptoactifs.

Une baisse des taux tend par ailleurs à affaiblir le dollar. Comme ETH est coté en dollars, un billet vert plus faible rend son prix plus attractif pour les acheteurs étrangers, ce qui peut soutenir la demande. Mercredi matin, pour rappel, l’Ethereum a franchi la barre des 4 600$ après un gain de +8% sur les dernières 24 heures. Ce jour, le 14 août, son cours est légèrement au-dessus des 4 600 $.

Les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale ont eu le même effet sur le Bitcoin (BTC), le propulsant vers de nouveaux records. La principale crypto-monnaie a allègrement franchi la barre des 124,000 XNUMX dollars cette semaine. Chose sûre, chaque point de base en moins sur les taux d’intérêt aux Etats-Unis pourrait valoir des milliards en plus à sa capitalisation. Les traders tablent sur la possibilité que la Fed abaisse les coûts d’emprunt d’un quart de point lors de sa réunion, le 17 septembre prochain.

Une correction défavorable n’est pas à exclure néanmoins…

Néanmoins, les investisseurs en cryptos devraient se souvenir de ce qui a lieu en juillet. Lors de la réunion de la FED le mois dernier, les marchés espéraient une baisse des taux. Cependant, la Fed a maintenu des taux stables entre 4,25 % et 4,50 %. Après avoir brièvement grimpé, le Bitcoin s’est replié, reflétant la frustration des investisseurs face à cette décision moins arrangeante qu’espéré.

De même, après une baisse des taux de 0,25 % en décembre 2024, le marché crypto avait réagi de manière inattendue et brutalement. Contre toute attente, le marché avait encaissé une liquidation de plus de 239 millions de dollars de positions en quelques minutes. Le Bitcoin était passé brièvement sous les 100 000 $ et d’autres cryptos avaient également chuté.

Source : Tradingview

