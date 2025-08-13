BlackRock, Fidelity et Grayscale 1 milliard sur les ETF ETH en 24h

Le marché des cryptomonnaies a connu un moment charnière en début de semaine. En effet, trois des plus grands gestionnaires d’actifs mondiaux ont totalisé des entrées record sur la même journée. BlackRock, Fidelity et Grayscale investissent plus d’un milliard de dollars dans leurs ETF Ethereum respectifs en 24h. C’est bien l’un des plus importants afflux quotidiens depuis le lancement des ETF Ethereum et le timing est loin d’être anodin.

Des mouvements massifs confirmés sur la blockchain

C’est bien BlackRock, via son ETF (ETHA), qui a largement mené les débats avec 639,8 millions de dollars d’entrées. Il est suivi de Fidelity qui totalise 276,9 millions de dollars. Pendant ce temps, Grayscale complète la marche avec environ 80 millions. Entre le 11 et le 12 août, le total des flux entrants vers les ETF Ethereum a ainsi atteint 1,54 milliard de dollars.

Un épisode d’investissement effectué par vague. En effet, plusieurs transferts de haute valeur ont été détectés depuis Coinbase Prime vers les portefeuilles ETF de BlackRock. Certaines de ces opérations dépassant 43 millions de dollars par transaction.

Avec cette nouvelle vague d’achats, les flux cumulés vers l’ETF ETHA de BlackRock dépassent désormais 10,8 milliards de dollars. Une réaffirmation de sa position en tant que véhicule référence d’investissement crypto sur les marchés de produits dérivés.

Ethereum à deux doigts de son record historique

Porté par cette accumulation institutionnelle, Ethereum se rapproche à environ 5 % de son plus haut historique de 4 891 $ enregistré en novembre 2021. Cette tendance haussière qui n’a pas manqué de mettre le marché du détail sans dessus dessous.

Liquidation massive de plus de 200 millions de positions short avec des traders surpris par la persistance et la vitesse de l’élan haussier de l’ETH. Aujourd’hui, c’est donc une prudence notable qui s’installe après les phases d’extrême avidité observées en juin et fin juillet. Ces dernières avaient précédé de légers replis du marché.

L’arrivée massive de capitaux institutionnels pourrait donc jouer un rôle décisif dans la trajectoire des prochains mois. Elle soutiendra probablement les prix même face à un sentiment de détail plus frileux.

Un contexte d’intérêt grandissant pour l’Ethereum

Cette vague d’achats survient alors que des rumeurs circulent sur un plan de Bitmine visant à acquérir pour 25 milliards de dollars d’ETH. Le cas échéant, une telle acquisition va sans doute restreindre encore plus et apporter un coup d’accélérateur à l’envolée du prix de l’ETH. On verrait probablement alors, un nouvel ATH à 5 000$ voire plus.

D’ailleurs, l’engouement pour Ethereum se reflète aussi dans les recherches en ligne. En effet, Google Trends, indique que l’intérêt mondial pour Ethereum a explosé de 1 900 % en un mois. Le 13 juillet, l’indice de recherche n’était qu’à 5/100, et il est annoncé à 100/100 le 13 août. Son plus haut niveau depuis au moins un an.

Les ETF Ethereum entrent dans une nouvelle ère

L’ampleur de ces flux confirme que les ETF Ethereum ne sont plus seulement un produit de niche pour investisseurs avertis. Loin s’en faut, ils sont désormais, un instrument central dans la stratégie des géants de la gestion d’actifs.

Ce milliard de dollars investi en une seule journée témoigne du niveau élevé de la confiance institutionnelle. Un intérêt aussi bien dirigé vers son potentiel de rendement que son rôle clé dans l’infrastructure Web3.

Si la tendance se poursuit et que d’autres acteurs suivent, Ethereum dépassera certainement son record historique cette année. Mais la cryptomonnaie verrait également sa volatilité diminuer sous l’effet de cette demande institutionnelle soutenue.

Dans ce jeu d’accumulation à grande échelle, BlackRock, Fidelity et Grayscale viennent peut-être de donner le coup d’envoi d’une nouvelle phase haussière majeure pour Ethereum.

Source : Farside Investors

