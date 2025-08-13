Ethereum en plein rallye : +8% en 24h, au-delà des 4 600$

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Août 13, 2025

L’Ethereum (ETH) signe une performance remarquable, franchissant la barre des 4 600$ ce mercredi matin après un gain de +8% sur les dernières 24 heures. La deuxième plus grande cryptomonnaie du marché se rapproche de son record historique de novembre 2021, qui s’élève à 4 878$. Elle suscite alors un nouvel engouement porté par les flux institutionnels, un contexte macroéconomique favorable et une confiance accrue dans les actifs numériques.

Ethereum explose au-dessus des 4 600$

À l’heure où nous écrivons ces lignes, ETH s’échange à 4 625$. Le volume de transactions, lui, dépasse 32 milliards de dollars sur 24h, en hausse de plus de 65 % par rapport à la veille. La capitalisation boursière atteint désormais 555 milliards de dollars, consolidant la place de l’ETH comme numéro deux du marché derrière le bitcoin.

ETH, qui n’a pas cessé de se renouveler depuis 2015, est devenu un moteur pour les projets. Et il pourrait bien atteindre voire dépasser son précédent ATH. Le sommet historique d’Ethereum, atteint en novembre 2021, s’élève à environ 4 891 dollars. La percée pourrait même avoir lieu plus vite qu’on ne le pense.

Les catalyseurs de la hausse

Un afflux institutionnels via les ETF spot

Depuis l’approbation des ETF Ethereum spot aux États-Unis, les flux entrants se sont accélérés. On observe plus de 1,2 milliard de dollars d’entrées nettes cette semaine, menées par BlackRock et Fidelity. Ce qui a un impact sur la liquidité et renforce la profondeur de marché.

Un contexte macro favorable

Les investisseurs anticipent une baisse des taux par la Fed dès le prochain trimestre. Cela entraîne une hausse générale des marchés actions : les indices boursiers américains progressent, entraînant dans leur sillage l’ensemble du marché crypto.

Une dynamique réglementaire

La récente décision américaine d’autoriser les plans de retraite 401(k) à intégrer des actifs numériques, dont l’ETH, ouvre la porte à énormément de nouveaux investisseurs. Cette mesure a un effet psychologique sur les particuliers comme sur les institutions.

Comparaison avec Bitcoin et autres altcoins

Sur le plan technique, ETH a franchi une résistance majeure à 4 500$. Les moyennes mobiles à 50 et 200 jours affichent une pente ascendante, et le MACD montre un croisement positif.

Les prochains objectifs se situent à 4 750$ puis à l’ATH de 4 878$. En cas de correction, un retour vers les 4 400$ servirait de premier support.

Sur la même période, Bitcoin affiche une hausse plus modeste de +3,5%, à 121 950$. Mais certains altcoins profitent du rallye d’ETH pour surperformer. Parmi eux, Solana (SOL) avec +9,2% à 198$, Avalanche (AVAX) avec 8,7% à 61$, ou Cardano (ADA) avec +7,5% à 0,82$. Cette dynamique renforce la dominance d’ETH sur le marché des altcoins.

La montée en puissance d’ETH stimule l’activité sur la DeFi, où la valeur totale verrouillée dépasse les 63 milliards de dollars. Les solutions de layer 2 comme Arbitrum et Optimism voient également leurs volumes grimper.

Ethereum s’impose comme le moteur de la dynamique actuelle du marché crypto grâce à des flux institutionnels massifs, un environnement macro propice et une réglementation plus favorable. La barre des 5 000$ pourrait être franchie, mais il convient de surveille les signaux de surchauffe. Si le rallye se confirme, ETH pourrait inscrire un nouveau record historique dans les prochaines semaines.

Source : CoinMarketCap