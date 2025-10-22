1 million $ pour Bitcoin ? Arthur Hayes y croit avec le nouvel élan du Japon

Le Japon relance la machine économique, et Arthur Hayes y voit un signal clair. La prochaine vague de liquidités mondiales pourrait propulser Bitcoin vers des sommets inédits. L’ancien PDG de BitMEX estime que la nouvelle politique budgétaire de Tokyo ouvre la voie au scénario explosif que voici.

Bitcoin Hyper dans le cockpit de la prochaine fusée BTC

C’est certainement un positionnement qui fait jubiler dans le rang des maximalistes Bitcoin. Le projet Bitcoin Hyper table depuis toujours sur cette vision hégémonique de la crypto N°1. Son principe repose sur une logique simple.

En fait, si Bitcoin reste la “réserve de valeur” du système, Bitcoin Hyper veut en devenir le moteur d’échange. Par conséquent, il embarque des solutions de Layer 2 visant notamment à accroître la vitesse et l’accessibilité de la blockchain Bitcoin, sans en compromettre la sécurité.

Avec cette nouvelle politique du Japon, le positionnement de Bitcoin Hyper trouve un écho particulier sur le marché. Cette réouverture des vannes de la liquidité sur le marché nippon, permet au jeton $Hyper se présente en alternative plus accessible et agile que BTC.

Le Japon relance la planche à billets sous l’impulsion de Sanae Takaichi

La nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi a dévoilé un vaste plan de relance. Objectif : amortir le choc de l’inflation sur les ménages et stimuler la croissance. Le programme inclut des subventions pour l’énergie, des aides régionales et des incitations pour les PME à augmenter les salaires.

Une stratégie clairement expansionniste, qui s’inscrit dans la tradition japonaise de soutien massif à l’économie. Pour de nombreux observateurs, cette politique marque un possible tournant vers le retour du “quantitative easing”. Autrement dit, la création de monnaie par la Banque du Japon.

Arthur Hayes voit dans cette annonce un signal bullish pour Bitcoin

Arthur Hayes n’a pas tardé à réagir. Sur X (ex-Twitter), le cofondateur de BitMEX a résumé la situation : « Traduction : on va imprimer de l’argent pour aider les gens à payer la nourriture et l’énergie. »

Pour lui, ce mouvement relance le scénario qu’il évoquait déjà : Bitcoin à 1 million de dollars. Hayes considère que chaque cycle d’impression monétaire renforce la valeur des actifs rares et décentralisés. Selon lui, le Japon pourrait être le prochain déclencheur d’un super-cycle haussier.

Le yen faiblit, mais les marchés scrutent le pivot monétaire

Mardi, le yen a glissé à son plus bas niveau depuis une semaine, signe que les investisseurs doutent encore du cap à venir. Une devise plus faible alimente mécaniquement les anticipations d’un pivot monétaire.

Cette incertitude joue paradoxalement en faveur du Bitcoin, souvent perçu comme une valeur refuge face à la dévaluation des monnaies fiduciaires. Dans un contexte d’instabilité monétaire, chaque signal d’assouplissement est lu comme un catalyseur potentiel pour les actifs numériques.

Les baleines de retour : un signal haussier sur les marchés crypto

Les baleines semblent partager la vision d’Arthur Hayes. Après un repli brutal de Bitcoin à 104 000 $, plusieurs investisseurs institutionnels sont revenus à l’achat.

Selon Lookonchain, trois baleines ont récemment déposé plusieurs dizaines de millions de dollars sur la plateforme Hyperliquid pour ouvrir des positions Long à effet de levier. Parmi elles, le portefeuille 0x3fce détient à lui seul une position de 49,7 millions de dollars. Ce regain d’activité témoigne d’un retour de la confiance dans la dynamique haussière.

Bitcoin, refuge ultime face à la dilution des monnaies fiat ?

Si le Japon réactive la planche à billets, la conséquence pourrait être mondiale. Plus de liquidité signifie plus de capitaux en quête de rendement. Et dans un monde saturé de dettes et d’incertitudes, Bitcoin apparaît comme la valeur refuge naturelle.

Arthur Hayes n’exclut pas une envolée spectaculaire. “Chaque yen imprimé, chaque dollar injecté finit par trouver le chemin du Bitcoin”, résume-t-il. Si le Japon donne le ton, il pourrait bien déclencher le prochain grand bull run mondial.

Source : Arthur Hayes

