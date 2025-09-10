LIVE : ATH Hyperliquid, bullrun stablecoins, prédiction bitcoin et ethereum, altcoin season

L’industrie crypto continue d’évoluer dans une configuration favorable à la hausse. Ethereum et bitcoin se maintiennent au-dessus de supports techniques, pendant que certains altcoins s’envolent très largement. Par exemple, ces dernières heures, Hyperliquid a dépassé les 55 dollars, ce qui rapproche progressivement le cours des 60 dollars. Une découverte de prix explosive qui démontre l’intérêt du HYPE à l’égard des investisseurs.



Pendant ce temps, les stablecoins atteignent de nouveaux sommets en terme de capitalisation. Le secteur s’approche des 290 milliards de dollars, une dynamique portée par la croissance du RLUSD, de l’USD1 et de textes réglementaires favorables aux géants comme l’USDT et l’USDC.

Tant qu’ethereum et bitcoin ne casseront pas à la baisse leurs supports, cela portera l’espoir d’une altcoin season dans un futur proche. Idéal pour que l’ensemble du marché crypto puisse franchir les 4 000 milliards de dollars. Dans ce contexte, surveillons les dernières actualités de l’industrie, et restez à nos côtés pour une couverture en temps réelle des informations les plus importantes.

Pour aller plus loin sur le sujet :