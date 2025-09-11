Arthur Hayes se prépare pour le vote Hyperliquid avec 1 million sur Ethena

Depuis quelques temps, chacun de ses mouvements met la communauté de traders et investisseurs crypto en émoi. Arthur Hayes, cofondateur de Maelstrom et figure incontournable de l’écosystème crypto, a frappé fort cette semaine. Selon les données d’Arkham, il a acheté près de 1 million de dollars en tokens Ethena (ENA) en seulement 48 heures. Au-delà du montant de l’opération, c’est surtout le timing de cette histoire qui interpelle.

Le contexte du vote Hyperliquid

Dans le détail, 578 956 ENA pour environ 473 000 $, puis 672 800 ENA pour environ 521 000 $ en cette journée. Au total, Hayes a accumulé 1,22 million de tokens ENA, valorisés autour de 995 000 $. Ces mouvements interviennent juste avant le vote décisif sur le stablecoin USDH qui aura lieu dimanche sur la blockchain Hyperliquid.

En effet, Hyperliquid doit décider du gestionnaire qui pilotera l’adossement de son stablecoin USDH. Et pour assumer la position, plusieurs concurrents sont en lice. Il s’agit en l’occurrence de : Ethena, Paxos, Native Markets, Frax Finance, Agora et Sky. Chacun propose une mécanique différente pour soutenir la liquidité et redistribuer les revenus.

Vous l’avez remarqué, Ethena est sur la ligne de départ et c’est cela qui renforce encore plus les spéculations. D’autant plus que la proposition d’Ethena attire particulièrement l’attention. Le projet veut adosser USDH à son stablecoin USDtb, garanti par le fonds BUIDL de BlackRock. Ethena promet aussi de reverser 95 % des revenus à Hyperliquid, afin de financer la transition et couvrir divers frais.

Un modèle agressif qui, selon David Lawant (FalconX), fait d’Ethena le candidat le plus crédible. Il faut rappeler qu’Ethena affiche déjà une capitalisation de 5,39 milliards $ et une valorisation FDV de 11,73 milliards $. Ce sont des chiffres qui renforcent son poids dans la course.

Hayes investisseur, pas forcément électeur

Pour certains observateurs, cet achat massif trahit un soutien direct de Hayes à Ethena dans la bataille pour USDH. Mais d’autres, comme Kirby Ong (HypurrCollective) ont une lecture beaucoup plus nuancée. Selon lui, il s’agit avant tout d’un pari personnel de Hayes, et non d’un signe que le projet a déjà gagné la partie. Le vote dépendra moins de ses achats que de critères fondamentaux tels que :

La solidité de l’adossement à USDtb ;

Le soutien des stakers ;

Et la valeur ajoutée perçue pour l’écosystème Hyperliquid.

La concurrence s’organise

Mais Ethena n’est pas seule à séduire. Paxos, soutenu par PayPal, a renforcé sa proposition avec une redistribution plus généreuse vers le Hyperliquid Assistance Fund, en plus d’un potentiel listing sur Kraken.

Native Markets met en avant un modèle “GENIUS-compliant” via Stripe Bridge, avec des réserves gérées par BlackRock et Superstate. Le partage des revenus serait équilibré entre le fonds d’assistance et la croissance de l’écosystème.

De leur côté, Frax Finance et Agora jouent la carte du partenariat bancaire et du retour intégral des bénéfices à Hyperliquid. La compétition est donc loin d’être pliée.

Ethena en pleine expansion

L’offensive d’Ethena s’appuie sur une dynamique forte. Le protocole affiche déjà un TVL de plus de 13 milliards $. Son token ENA reste volatile, mais il a progressé de 11 % en sept jours, malgré une chute de 46 % des volumes quotidiens (708 M$ actuellement contre 1,59 Md$ en juillet).

La confiance des investisseurs institutionnels grandit aussi. StablecoinX a récemment levé 890 M$ pour acheter massivement de l’ENA, avec l’objectif de détenir environ 8 % de l’offre en circulation. Une stratégie qui valide la montée en puissance du projet dans la DeFi.

Il est certain, c’est que le vote d’Hyperliquid sur USDH sera un moment charnière. Ethena dispose d’atouts techniques et financiers solides, mais la concurrence est féroce. Pour les traders, l’accumulation d’Hayes pourrait être perçue comme un pari éclairé. Reste à voir si le marché confirmera son intuition ou rappellera, une fois de plus, que rien n’est jamais acquis dans la crypto.

Source : Arkham Intelligence

Pour aller plus loin sur le sujet :