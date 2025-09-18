Hyperliquid (HYPE) atteint son ATH : nouveau départ ou bull trap ?

Hyperliquid s’offre un nouveau sommet. Le 18 septembre, HYPE a inscrit un ATH autour de 59,3 dollars selon CoinGecko, porté par un afflux de volumes et un intérêt soutenu pour les dérivés décentralisés. Le jeton reste très proche de ce record intraday, ce qui place le marché face à une question simple. Le mouvement ouvre-t-il une nouvelle hausse ou prépare-t-il une correction rapide ?

Faits du jour : record de prix et volumes élevés

Le jeton HYPE a dépassé ce jour son plus haut niveau historique, proche de 59,30 dollars. Son prix est depuis redescendu à 57,7 dollars. La capitalisation dépasse les 15 milliards de dollars.

Côté activité, les pages marchés indiquent plusieurs centaines de millions de dollars de volume sur 24 h. Les chiffres varient de 400 à 700 millions selon les agrégateurs. La liquidité est concentrée sur l’écosystème Hyperliquid et quelques paires secondaires.

Ce pic n’arrive pas de nulle part. Hyperliquid domine les perpétuels DeFi depuis la fin de l’été, avec une part de marché majoritaire et des volumes record.

Un rapport de recherche publié début septembre par 21Shares Research souligne un mois d’août à 357 milliards de dollars de volume sur la plateforme, ainsi que des revenus en forte hausse. Cela vient de la combinaison d’un carnet d’ordres on-chain et d’une exécution rapide (éléments rares dans la DeFi des dérivés).

Lecture de marché : momentum puissant mais fragile

Techniquement, HYPE a avalé les précédents sommets sans grande hésitation. La zone des 55 à 56 dollars devient un premier support à surveiller. Tant que les clôtures restent au-dessus, le momentum reste intact. Une réintégration nette sous ce seuil signalerait un risque de bull trap, scénario classique après un record, surtout avec un actif jeune et très médiatisé.

Sur le fond, l’histoire plaît aux traders. Hyperliquid propose un L1 dédié aux dérivés, une profondeur de marché croissante et une tokenomics basée sur des rachats de jetons financés par les frais. Ces éléments soutiennent la valorisation lorsque les volumes tiennent. Le revers est connu. Si l’activité retombe, les flux se tarissent vite et la valorisation ajuste en conséquence. La prudence s’impose donc sur la taille des positions et le levier.

Scénarios à court terme : poursuite ou respiration

Le scénario optimiste mise sur une consolidation courte au-dessus de 56 dollars, avant une nouvelle tentative vers 62 à 65 dollars. Il suppose des volumes stables et un intérêt continu côté dérivés.

Le scénario prudent table au contraire sur une respiration vers 52 à 54 dollars, zone où se sont cumulés de nombreux ordres ces derniers jours.

Dans les deux cas, la tenue des volumes restera l’indicateur clé. Un record de prix sans profondeur réelle se retourne souvent vite. À l’inverse, une hausse soutenue par des carnets fournis et des frais en hausse tend à durer davantage.

Source : CoinGecko, OAK Research, 21Shares Research

