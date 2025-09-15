USDH sur Hyperliquid : Native Markets remporte le vote de gouvernance

Pendant que la situation évolue du côté d’Hyperliquid avec le déploiement imminent de son stablecoin USDH, avec la validation définitive de l’acteur qui sera à la charge de ce projet, certaines polémiques perdurent toutefois dans le temps. Cela n’en reste pas moins une bonne nouvelle, intégrer un stablecoin était le vecteur d’une nouvelle phase de croissance.

Native Markets : le grand vainqueur pour déployer le USDH

Cela fait plusieurs jours que nous couvrons l’actualité au sujet d’Hyperliquid, en particulier son stablecoin USDH qui est au coeur des débats. La proposition de Native Markets a reçu plus de 70 % des voix de l’ensemble des validateurs, Paxos juste derrière avec 20 % et Ethena en troisième position, réunissant seulement 3,2 % des voix.

Native Markets has been awarded the USDH ticker on Hyperliquid.



Thank you to all HYPE stakers and network validators for their time and effort in reviewing the proposals put forward. — max.hl (@fiege_max) September 14, 2025

Le USDH sera géré au format d’une « dual-reserve ». Vous-vous demandez ce que cela signifie ? le USDH de Natives Markets aura donc une partie des réserves off-chain (fiat, obligations, équivalents trésorerie) et une partie on-chain qui sera gérée par des partenaires reconnus comme Stripe ou Superstate.

Les intérêts générés par les réserves du USDH iront directement dans le rachat du jeton HYPE et des programmes. Par exemple, du marketing ou de l’incitation économique. Cela permettra d’accélérer la croissance et le déploiement on-chain chez d’autres acteurs.

Une gouvernance et une décentralisation qui font polémique

La polémique qui émerge actuellement dans le débat, c’est un vote dont le résultat était gagné d’avance pour Native Markets. De nombreux acteurs avaient un manque de considération pour les autres propositions. Cela résultant en partie d’une concentration du pouvoir de vote. Quelques jours plus tôt, sur Polymarket, les propositions penchaient très largement en faveur de Native Markets.

L’arrivée de l’USDH marque une étape majeure, Hyperliquid souhaitant une part conséquente de la valeur générée par les stablecoins, éviter l’intervention et l’influence tierce, tout en ouvrant la voie à une nouvelle forme de concurrence, Hyperliquid se positionnant désormais sur le secteur des stablecoins.

Une telle initative renforce quoi qu’il arrive le positionnement d’Hyperliquid face à la concurrence, devant progressivement aussi systémique qu’une plateforme centralisée : des milliards de dollars de positions ouvertes constamment, un staking dans le vault USD qui explose, HYPE aux portes du TOP 10 coinmarketcap. Malgré les polémiques actuelles, cela ne devrait pas ralentir le projet de croissance.

