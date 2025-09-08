HYPE dépasse 50 dollars : stablecoins, expansion du Layer 1 : jusqu’où ira Hyperliquid ?

Hyperliquid est proche d’un nouvel ATH en repassant à plus de 50 dollars. Est-il capable de décoller vers de nouveaux sommets ? Avec un vote en approche sur le déploiement de son stablecoin, la volatilité fait son retour. Est-ce le moment tant attendu pour que le projet puisse définitivement s’inscrire à la dixième position sur coinmarketcap ?

HYPE en pleine forme : quels objectifs d’ici la fin d’année ?

HYPE se retrouve dans une très belle configuration technique. Évoluant sur un support oblique depuis le mois de juin, et malgré quelques passages en-dessous, ce support permet à HYPE de rebondir et de maintenir une tendance de fonds qui est haussière.

En appliquant les extensions de fibonacci de la correction ayant eu lieu entre juillet et août, cela donne un premier objectif technique qui se situe à 61,49 dollars. À ce prix, HYPE aurait une capitalisation qui dépasserait les 20 milliards de dollars. Toujours insuffisant pour dépasser ADA et se hisser à la 10ème place.

Marquant une hausse de 13,9 % sur les sept derniers jours, la configuration est favorable aux acheteurs sur le long terme. Un nouvel ATH n’est qu’une question de temps en raison de la croissance de l’écosystème. Toutefois, quelques polémiques émergent actuellement autour de l’USDH. Faisons le point à ce sujet et voyons de quelle manière cela peut influencer le cours.

USDH : le stablecoin Hyperliquid qui fait polémique

Sur Hyperliquid, plus de 95 % du volume d’échange est réalisé avec de l’USDC. Toutefois, l’équipe souhaite réduire l’exposition et la dépendance de l’écosystème au stablecoin de Circle. Pour cela, le lancement du stablecoin Hyperliquid (USDH) est programmé pour bientôt. Cependant, les validateurs doivent se prononcer sur ce sujet avant d’amorcer son intégration. Les fondateurs ne se prononceront pas lors du vote.

Différentes propositions sont réalisées. Paxos est vue comme la meilleure solution, 95 % des revenus générés seraient utilisés pour acheter du HYPE, et des partenaires majeurs seraient intégrés tels que PayPal ou MercadoLibre. Un choix stratégique pour soutenir la demande à long terme.

Toutefois, avec 21 validateurs, la décentralisation reste limitée à ce jour. Cela n’équivaut en aucun cas à ethereum ou bitcoin, où les décisions reflètent bien mieux les besoins de la majorité. Risque de centralisation ? Quoi qu’il en soit, la volonté de lancer son stablecoin vise à renforcer l’indépendance économique. Les validateurs se prononceront à ce sujet le 14 septembre.

