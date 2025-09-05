USDH : Hyperliquid veut s’imposer face à USDT et USDC avec son stablecoin maison

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 5, 2025

Le protocole décentralisé Hyperliquid se lance dans un nouveau projet : l’émission d’un stablecoin USDH natif, aligné avec son infrastructure Layer 1. Et c’est un vote on-chain des validateurs qui attribuera le ticker. Le processus devrait être transparent et participatif. L’annonce, publiée sur le Discord de la fondation, marque un tournant stratégique alors que la demande pour des stablecoins alternatifs explose. Hyperliquid rejoint la liste des acteurs qui cherchent à redéfinir les standards du marché des stablecoins.

Un stablecoin pensé pour l’écosystème Hyperliquid

Hyperliquid confirme son ambition de penser son stablecoin. Le protocole a réservé le ticker USDH, pensé comme un actif natif, frappé directement sur son Layer 1.

L’équipe met en avant la compatibilité réglementaire et la logique « Hyperliquid-aligned ». Le signe d’une volonté de s’affranchir des dépendances à l’USDT et à l’USDC. Son but : améliorer la liquidité native et réduire la dépendance aux stablecoins externes.

Cette annonce a une importance stratégique. Un tel stablecoin renforce l’autonomie et crédibilité d’Hyperliquid face aux grands DEX et CEX. Elle traduit aussi une volonté de consolider l’écosystème en apportant un actif stable, directement lié à sa propre infrastructure.

Un processus inédit : le vote des utilisateurs

Le protocole mise sur la transparence avant tout. La décision d’attribuer le ticker USDH sera donc entièrement on-chain. Le processus est identique aux votes de delisting déjà en place, dans un souci de respect de la gouvernance. Le mécanisme vise à éviter toute capture centralisée du projet.

Concrètement, les validateurs voteront pour l’équipe la mieux placée pour créer un stablecoin natif. Les équipes intéressées par l’attribution de ce ticker peuvent soumettre une proposition dans le forum Discord, et doivent inclure l’adresse de l’utilisateur qui déploierait le ticker USDH. L’équipe gagnante devra ensuite participer à l’enchère de gas habituelle pour pouvoir déployer le token. Une manière d’éviter les abus et de s’assurer que le projet est prêt à investir pour sécuriser son lancement.

Ce modèle de gouvernance est perçu comme un test grandeur nature. Il doit démontrer que la communauté a réellement une voix dans les choix structurants du protocole.

Les enjeux : concurrence, adoption et stabilité

Le marché des stablecoins pèse aujourd’hui 160 Mds $. Il est largement dominé par USDT (environ 168 Mds $) et USDC (72 Mds $). Mais on observe aussi de nouveaux entrants qui font parler d’eux, notamment FDUSD de Binance ou PYUSD de PayPal, qui montrent que la demande institutionnelle est massive.

Avec ce projet, Hyperliquid se place dans une compétition féroce face à Tether, Circle ou encore PayPal. Et le projet espère capter une niche : un stablecoin communautaire et on-chain, taillé pour son écosystème.

L’USHD pourrait bien séduire une communauté crypto à la recherche d’options plus décentralisées. Sa réussite dépendra de plusieurs critères. Sa crédibilité, d’abord. On ne sait pas encore comment Hyperliquid va adosser l’USDH : sera-t-il collatéralisé en USD, en crypto, algorithmique ? C’est un point clé pour la confiance.

Il faudra également qu’il soit réellement utilisé (pairs trading/adoption). Plus USDH sera intégré comme référence sur Hyperliquid et ailleurs, plus il sera crédible. Enfin, le dernier enjeu sera de prouver que le stablecoin peut être conforme aux lois en cours, notamment le GENIUS Act qui vient d’être signé aux États-Unis.

Pour aller plus loin sur le sujet :