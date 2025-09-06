L’Ukraine avance vers une réglementation crypto : le moment est-il propice ?

Auteur Julien Leroy
Dernière Mise à Jour: Septembre 6, 2025

En Ukraine, la crypto est passée du statut d’outil marginal à celui de pilier financier en temps de guerre. Depuis 2022, environ 100 millions de dollars ont été levés en cryptomonnaies pour soutenir l’armée et les ONG locales, selon les données officielles du ministère de la Transformation numérique.

Le recours massif aux actifs numériques a propulsé le pays parmi les nations les plus avancées dans leur adoption. Trois ans plus tard, Kiev s’apprête à franchir une nouvelle étape : encadrer légalement ce secteur bouillonnant avec une loi attendue d’ici à la fin 2025.

Un cadre légal imminent, inspiré de l’Europe

La première tentative officielle de Kiev date de 2022 : la loi dite « sur les actifs virtuels » a posé des définitions utiles. Elle a en effet reconnu juridiquement les crypto-actifs comme des biens civils, mais n’a jamais pleinement produit ses effets pratiques. L’entrée en vigueur du texte a été conditionnée à des modifications du Code des impôts qui, faute d’avoir été adoptées, ont laissé le marché dans une zone grise.

Alors, le projet 10225-d, soumis au vote et adopté en première lecture avec 246 voix, il y a quelques jours, vise à combler précisément ces lacunes. Il entrera en vigueur dès octobre 2025 pour donner aux crypto-actifs une existence juridique claire, mais sans leur accorder le statut de monnaie. Autrement dit, impossible de payer son café ou son loyer en Bitcoin ou en Ethereum. Le message est clair ; la hryvnia reste la seule monnaie légale.

Sur le plan fiscal, les règles seront strictes : 18 % d’impôt sur le revenu généré par les cryptos, auxquels s’ajoute une taxe militaire de 5 %. Une mesure assumée, présentée comme nécessaire pour financer l’effort de guerre et renforcer le budget national. L’Ukraine espère ainsi canaliser un secteur en explosion et engranger de nouvelles recettes publiques. Surtout, le projet s’aligne sur la directive européenne MiCA. Une façon pour Kiev de prouver sa disposition à intégrer rapidement les standards de l’Union, alors que le pays aspire toujours à l’adhésion.

La guerre comme accélérateur de l’adoption

Autour de ce virage réglementaire, un fait est incontournable. En effet, la guerre a changé la place de la crypto en Ukraine. Depuis 2022, les dons internationaux en Bitcoin, Ethereum ou stablecoins ont permis de financer directement des ONG, l’armée ou des programmes de soutien civil. Des millions de dollars ont circulé en dehors des canaux bancaires classiques, avec une rapidité et une efficacité inédites.

Cryptomonnaies données aux portefeuilles ukrainiens fournis par le gouvernement ukrainien. Source : Chainalysis



Cette réalité a convaincu les autorités que la crypto ne peut plus rester dans l’ombre. Mais elle ne doit pas non plus menacer la souveraineté monétaire. La Banque Nationale d’Ukraine veille au grain : la hryvnia reste la référence. La crypto est acceptée comme actif, pas comme substitut à la monnaie nationale.

Un levier économique et technologique

Pour Kiev, l’intérêt ne se limite pas à la fiscalité. Effectivement, en encadrant les cryptos, le pays pourrait récupérer près de 10 milliards de dollars d’actifs jusque-là non déclarés. Une manne de taille pour une économie affaiblie.

Mais au-delà des chiffres, il y a une réelle stratégie d’avenir. L’ambition est d’attirer des startups blockchain, séduire les investisseurs étrangers, former une main-d’œuvre locale spécialisée. L’Ukraine pourrait devenir, à moyen terme, un hub crypto en Europe de l’Est. Tokenisation d’actifs, finance décentralisée, infrastructures numériques : les perspectives sont vastes.

Des défis politiques et sociaux

Tout n’est cependant pas simple. L’interdiction des paiements quotidiens en crypto risque de frustrer une partie de la population qui, ces dernières années, a largement utilisé ces monnaies comme alternative face aux difficultés bancaires. Comment convaincre ces utilisateurs d’accepter un retour à un usage plus encadré ?

Sur le plan institutionnel, des tensions persistent : qui pilotera la supervision ? La Banque Nationale, le ministère de la Transformation Digitale ou la Commission des Valeurs Mobilières ? Ce flou pourrait ralentir la mise en œuvre et susciter des rivalités bureaucratiques.

Enfin, il y a l’inconnue géopolitique. Tant que la guerre avec la Russie perdure, les priorités risquent de basculer du jour au lendemain. Une paix durable ou, au contraire, une escalade militaire pourrait influencer le cadre légal et économique.

