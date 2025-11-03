Hack de Balancer : 110 millions de dollars volés selon Lookonchain

Les failles ayant eu lieu pour Terra Luna, Celsius, FTX et bien d’autres protocole n’ont pas suffit à enterrer définitivement les risques de sécurité. Ce lundi 3 novembre, c’est le protocole Balancer qui est touché par une faille technique. Beaucoup d’utilisateurs impactés par ce nouvel hack ? Faisons le point sur la situation actuelle.

Faille technique sur Balancer avec 115 millions perdus en ETH

Vent de panique pour l’industrie crypto. En effet, Balancer, un protocole historique de l’écosystème EVM, s’est fait hack ce lundi 3 novembre. Essuyant une perte qui dépasse à ce jour les 115 millions de dollars, la situation est critique, que ce soit pour les utilisateurs comme pour le protocole en matière de crédibilité.

Absolutely insane — the total stolen funds from the Balancer exploit have now surged to $116.6M. 💀https://t.co/mZSf2EK7K5 pic.twitter.com/yZIC6H9NB3 — Lookonchain (@lookonchain) November 3, 2025

Historiquement, la très large majorité des protocoles ayant subit une perte de leurs fonds n’ont jamais réussi à se relever, peu importe la blockchain concernée ou la réputation du projet.

Présent sur le marché depuis la DeFi Summer de 2020, Balancer atteint son plus bas de 2022. Une situation critique qui remet en question l’avenir du protocole. À mesure que les heures passent, les pertes s’accentuent.

Sur discord, l’équipe de Balancer vient de réagir. Une enquête est en cours pour monitorer et régler la situation actuelle sur les pools V2.

Que s’est-il réellement passé sur Balancer ?

L’expert on-chain Adi a réalisé ce matin un premier bilan de la situation. D’après les données, plusieurs blockchains sont impactées : Ethereum, Base, Sonic, et quelques blockchains supplémentaires pour un total de 2 millions de dollars sur ces dernières. Ethereum est durement touché avec une perte qui dépasse les 70 millions de dollars, majoritairement avec des tokens de liquid staking ETH.

Here's everything you need to know about the Balancer Hack:



1. The attack targeted Balancer's V2 vaults and liquidity pools, exploiting a vulnerability in smart contract interactions. Preliminary analysis from on-chain investigators points to a maliciously deployed contract that… pic.twitter.com/udAM4hB0OD — Adi (@AdiFlips) November 3, 2025

Pour son premier bilan préliminaire, il explique qu’un contrat malveillant a manipulé l’accès aux vaults. Avec une mauvaise gestion des autorisations, l’équipe de Balancer aurait indirectement permis de contourner les protections.

Il est possible que les pertes ne soient pas terminées. Protégez-vous on-chain et n’hésitez pas à sortir temporairement du protocole, révoquez les autorisations en attendant les prochaines communications et le bilan définitif de l’équipe de Balancer.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

