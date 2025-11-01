Les flux on-chain ne mentent pas : les cryptos en grosse accumulation

Les données on-chain ne mentent jamais. Pendant que le marché hésite, certaines cryptos montrent des signaux clairs d’accumulation : des baleines qui rachètent, des wallets qui grossissent, et des flux sortants des exchanges. Autrement dit : les gros se positionnent. Cette semaine, trois projets se démarquent particulièrement.

Bitcoin Hyper : déjà 25 millions levés en prévente

Si vous ne connaissez pas encore Bitcoin Hyper, il est temps d’y jeter un œil. Ce projet ambitieux propose un Layer 2 rapide et scalable, basé sur une machine virtuelle compatible Solana, mais conçu pour l’écosystème Bitcoin. Le but, offrir une infrastructure ultra-performante pour faire passer le BTC à la vitesse supérieure.

Mais ce qui retient surtout l’attention, ce sont les chiffres de la prévente. À l’heure où beaucoup de projets galèrent à lever des fonds, Bitcoin Hyper a déjà dépassé 25 millions de dollars récoltés. Et ces fonds ne dorment pas sur les exchanges : ils sont massivement transférés vers des wallets privés, signe d’une confiance solide des premiers entrants. Clairement, on est face à une accumulation massive… et assumée.

Maple Finance (SYRUP) : les gros portefeuilles se remplissent

On parle moins de SYRUP, le token de Maple Finance, et pourtant. Depuis le 22 octobre, le nombre d’adresses détenant plus de 10 000 SYRUP est en forte hausse. Et ce, même si le prix n’a pas bougé autant.

Maple Finance est un protocole de prêts décentralisés qui permet à des institutions ou projets crypto d’accéder à du capital de manière régulée. Un positionnement intéressant, surtout avec la montée en puissance des RWA (actifs réels tokenisés) et des solutions DeFi orientées finance traditionnelle. Le fait que de gros porteurs accumulent le token est un signal à ne pas négliger.

XRP : les baleines font le plein en silence

XRP a toujours la cote sur les réseaux, et côté on-chain, les signaux sont limpides. Selon les Santiment, plus de 560 millions de dollars ont été accumulés par des baleines (avec plus de 10 millions de tokens) au cours de la semaine écoulée. Et tout cela, alors que le prix reste relativement stable. Typiquement le genre de mouvement qui précède un réveil brutal.

Accumulation massive de XRP par les whales (10M à 100M de tokens) entre le 19 et le 30 octobre 2025.

Pourquoi ce regain d’intérêt ? Plusieurs raisons possibles : des spéculations sur une adoption bancaire plus large, la fin des incertitudes réglementaires, ou simplement l’idée que XRP est sous-évalué. Dans tous les cas, ces accumulations massives ne se font jamais par hasard. Quand les gros acteurs achètent, c’est rarement pour trader à court terme.

Évidemment, les données on-chain peuvent raconter une tendance, mais elles ne garantissent jamais un pump. Même quand les whales accumulent, le marché reste imprévisible, un événement macro ou une simple prise de profit peut tout changer en quelques heures.

Avant d’investir, prenez le temps de creuser chaque projet : l’équipe, la tokenomics, la liquidité, les partenariats… En crypto, la meilleure stratégie reste toujours d’avoir votre propre conviction, pas celle dictée par un graphique, un tweet… ou un article.

Sources : Santiment, Glassnode

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

