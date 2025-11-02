Polymarket interdit en Roumanie, voici les raisons

L’office national roumain des jeux de hasard (ONJN) a officiellement inscrit Polymarket sur liste noire dans le pays en la qualifiant de plateforme de jeu illégale. Cela fait suite à une explosion des paris en cryptomonnaies lors des récentes élections du pays. La Roumanie est ainsi le 4e pays en Europe à interdire la plateforme basée sur la blockchain après la France, la Belgique et la Pologne.

L’essor des paris électoraux sur Polymarket

Les autorités roumaines ont mis le doigt sur l’ampleur des volumes de paris sur les élections roumaines. Les faits se sont déroulés lors des élections nationales du pays en mai dernier, plus de 600 millions de dollars ont été pariés en cryptomonnaies sur Polymarket. Bien que ces chiffres représentent des volumes de transactions cumulées, les autorités locales les ont qualifiés “d’activité de paris non réglementée, se déroulant hors du contrôle de l’Etat”.

Le président de l’ONJN, Vlad-Cristian Soare a déclaré dans un communiqué que “la décision d’inscrire Polymarket sur la liste noire n’est pas liée à la technologie, mais à la loi”. Il a également précisé “que les paris soient effectués en lei ou en crypto monnaie, tout pari sur un résultat futur, dans le cadre d’un pari de contrepartie, relève du jeu et doit être autorisé”. L’autorité de régulation a ajouté qu’elle “n’utiliserait pas la transformation de la blockchain en un simple écran pour les paris illégaux”.

Le cadre réglementaire de la Roumanie

L’office national roumain des jeux de hasard a classé ainsi les paris sur la plateforme comme étant des “paris entre particuliers” et non comme un “marché de prédiction” comme le prétend Polymarket. Et selon cette classification, la loi roumaine stipule qu’il faut une licence sur le territoire pour proposer ce genre d’activité.

Il faut savoir qu’en Roumanie, le secteur des jeux de hasard est strictement encadré par l’Etat. En effet, toute entreprise se doit d’obtenir une licence auprès de l’ONJN pour exercer ces activités dans le pays.

Ainsi, les fournisseurs d’accès à Internet ont reçu l’ordre par le pays de bloquer directement tout accès à Polymarket. Les utilisateurs qui tenteraient d’y accéder par VPN recevront des avertissements et seront passibles d’amendes.

De plus en plus de pays font barrage

En prenant cette décision, la Roumanie rejoint une coalition grandissante en Europe qui lutte contre Polymarket.

La France a été le premier pays à bloquer la plateforme en 2024. L’Autorité nationale des jeux (ANJ) a effectivement mené une enquête suite à des informations qu’un trader français aurait misé 30 millions d’euros sur l’élection présidentielle américaine. La Belgique fut le deuxième pays à placer Polymarket sur liste noire en début d’année suivi de la Pologne. À noter que des restrictions sont également à l’étude hors Europe, notamment à Singapour, en Thaïlande et en Colombie.

Malgré ces difficultés réglementaires, Polymarket attire de plus en plus d’investisseurs. En effet, la plateforme a récemment reçu 2 milliards de dollars. Bien que l’entreprise ait fait preuve d’une innovation significative et d’un intérêt marqué du marché, sa capacité à se conformer à la réglementation reste une question ouverte.

