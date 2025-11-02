Europol alerte : la criminalité crypto devient plus sophistiquée

Lors de la Conférence mondiale sur les finances et les crypto-actifs, Burkhard Mühl, chef du Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique (EFECC) d’Europol, a alerté sur la montée en puissance de la criminalité liée aux crypto-actifs. Selon lui, les méthodes des escrocs atteignent un niveau inédit de sophistication !

L’ampleur du phénomène et les actions d’Europol

Selon le rapport 2025 sur la criminalité crypto de Chainalysis, publié en janvier, les adresses crypto illicites ont reçu près de 40,9 milliards de dollars en 2024. Ce chiffre représente seulement une partie des revenus totaux de la criminalité financière et n’inclut pas les crimes traditionnels, comme le trafic de drogue, où la crypto sert de moyen de paiement.

Depuis le début de l’année, Europol a intensifié ses opérations. L’agence a démantelé un réseau de cybercriminalité en Lettonie, qui avait blanchi plus de 330 000 dollars. Elle a également ciblé un réseau clandestin de hawala banking, responsable de plus de 23 millions de dollars de transactions illégales. Enfin, Europol a mis fin à un réseau de fraude à l’investissement crypto, qui a escroqué plus de 540 millions de dollars à 5 000 victimes.

Parallèlement, l’Europe fait face à des “wrench attacks”, des agressions physiques qui forcent les détenteurs d’actifs numériques à remettre leurs fonds ou leurs clés privées. En France, plus de dix incidents de ce type ont été signalés en 2025, soulignant la menace pour la sécurité des détenteurs de crypto-actifs.

Le manque de standardisation et l’engagement d’Europol

Le manque de standardisation dans l’analyse des transactions complique les enquêtes sur les cryptomonnaies. Diana Pătrut, chef de projet à la Block Intelligence Professionals Association (BIPA), explique que les sociétés d’analyse produisent souvent des résultats incohérents lorsqu’il s’agit de tracer des transactions.

Par ailleurs, l’absence de normes pour l’attribution des portefeuilles, la méthodologie ou le formatage rend les enquêtes transfrontalières encore plus difficiles. La formation des enquêteurs reste un point faible. Elle dépend en grande partie du secteur privé, ce qui risque de limiter l’adoption de méthodes neutres et de privilégier des outils ou solutions commerciales spécifiques.

Pour faire face à ces défis, Europol investit régulièrement. L’objectif ultime ? Renforcer les capacités de ses États membres et Les aider à mener des enquêtes complexes et internationales. La collaboration avec le Basel Institute on Governance et l’ONUDC lors de la conférence souligne l’importance d’une réponse coordonnée à l’échelle mondiale. Cette coopération est essentielle pour que les forces de l’ordre puissent suivre le rythme des criminels exploitant la blockchain.

Source : cryptopolitan.com

